Melconian en Expoagro: "El escenario está a punto caramelo para discutir la quita de retenciones"

Durante el Foro Económico que se desarrolla en la Capital Nacional de los Agronegocios, el economista Carlos Melconian presentó su exposición titulada "Milei año II: Cómo sigue esta película". En ese marco, recordó que ya hablaba de equilibrio fiscal "antes de que Milei (presidente de la Nación) ingresara a la política" y sostuvo que "hay oportunidad para debatir este tema", destacando que la urgencia radica en la compleja situación del sector agropecuario, que combina factores como el clima, el tipo de cambio, las retenciones, los precios internacionales y la performance fiscal. "Hoy amerita discutir las retenciones. Lo amerita y se puede", aseguró.

Melconian también hizo referencia al contexto internacional, señalando que "jode por doble vía": por un lado, los precios no son favorables y, por otro, "el amigo Trump desayuda en lugar de ayudar".

En esa línea expresó: "El clima y los precios internacionales, no son de la macro. Acá no apretás un botón y suben los precios en Chicago. El tipo de cambio y lo impositivo sí son de la macro. Entonces, se va zafando ahí. Cuando las cuatro cosas vienen mal, está jodido. Ese es el tema que afectó al campo: se sobrellevó, se tapó, porque todo ocurrió en un solo año, aunque no fue el de la sequía. Entonces, se generó confusión, ya que la recuperación del volumen de producción coincidió con una rentabilidad extremadamente baja".

Respecto a las prioridades económicas del país, Melconian enfatizó la importancia del "combo externo", más allá del debate sobre levantar o mantener el cepo cambiario. "El combo externo no es solo el cepo o la devaluación. Es el acceso a los mercados, el acuerdo con el FMI, la política cambiaria, el régimen cambiario y el control de cambios", detalló.

En esa línea, insistió en la necesidad de un debate profundo: "No se trata solo de sacar o poner el cepo, cerrar o no cerrar con el FMI, si entran 20.000 palos o no. Esas son discusiones pelotudas (sic), ya ni me dan ganas de discutirlas. No tiene gollete esa discusión", concluyó.

Para el economista, el punto clave es el acceso de Argentina a los mercados internacionales: "Si el país logra volver a los mercados voluntarios de capital, será un éxito; si no, fracasará", advirtió.

Finalmente, recomendó enfocarse en la recuperación de la producción agropecuaria, diferenciando entre los factores que pueden gestionarse y aquellos que escapan al control local. "En este momento está a punto caramelo para discutir la quita de retenciones, porque su peso, en el total de la recaudación, ha caído. Eso sí, hay que revisar producto por producto".