Lourdes Arrieta reflexionó sobre el quiebre emocional que sufrió durante la fallida sesión del Congreso en la que debía debatirse el proyecto de Ficha Limpia. “Fue un año de desgaste personal. No vengo de la política y me encontré con tiburones de un lado y del otro”, confesó la diputada expulsada del bloque oficialista.

En diálogo con Nacho Girón en La Mañana De CNN (CNN Radio), Lourdes Arrieta expresó su frustración frente al ambiente político que la rodea. “La Libertad Avanza me aisló y ahora se la agarran conmigo”, dijo este viernes 29 de noviembre al referirse a su distanciamiento del bloque libertario.

Asimismo, la legisladora rechazó las críticas que recibió por no dar quórum en la sesión: “Que te señalen como enemiga del pueblo por no haber asistido… cuando tanto para La Libertad Avanza, para Unión por la Patria, para el PRO, mi voto no es relevante”.

La diputada también cuestionó el proyecto de Ficha Limpia, calificándolo como “algo netamente hipócrita para la sociedad”. “Todos se lavan la boca hablando de ficha limpia cuando, en realidad, quienes son amigos de los jueces y fiscales son quienes se terminan beneficiando con todo esto”, afirmó, asegurando que la propuesta no soluciona los problemas reales del país y es “una chicana política entre ellos”.

Al ser consultada sobre su enojo con los libertarios, Arrieta denunció que el oficialismo buscó “negociar la reelección de Menem a cambio de bajar a algunos diputados por el tema de ficha limpia”.

El quiebre de Lourdes Arrieta en el Congreso

Entre lágrimas y declaraciones emotivas, la legisladora expuso ayer en el recinto las razones detrás de su postura frente al proyecto de ficha limpia. “Hoy vengo a dar la cara”, comenzó Arrieta en su intervención, aclarando su decisión de no participar en el quórum de la sesión.

Conmovida, la diputada aseguró: “Yo no di quórum y eso no significa que soy enemiga del pueblo”. Desde su perspectiva, el debate sobre Ficha Limpia refleja un problema más profundo dentro de la política nacional. “Yo veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino. Con tanto dolor. Yo no puedo creer que, tanto de un lado como del otro, se están rifando las ilusiones de tantos”, expresó.

La legisladora, que rompió con el bloque libertario y actualmente se encuentra sin respaldo partidario, hizo énfasis en su independencia política. “Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina, tampoco respondo al Ejecutivo, porque me echaron. Estoy sola dando la cara”, afirmó.

Además, sugirió que el proyecto de ficha limpia debía ser revisado y ampliado para contemplar nuevas realidades. “Estoy limpia, estoy libre de toda contaminación, no le debo nada a nadie. Por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar”, señaló.

En su intervención, también advirtió sobre los riesgos de la manipulación tecnológica mediante inteligencia artificial, algo que, sostuvo, el proyecto no tuvo en cuenta. “Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas con inteligencia artificial, por ejemplo”, alertó, explicando cómo la creación de causas falsas podría afectar a los candidatos. “Con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz, podrían inventarte una causa”, añadió.

Por otra parte y en un tono más personal, mencionó los obstáculos que enfrentan quienes intentan mantenerse en la carrera política sin ceder a presiones externas. “Hay muchos que te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera”, denunció, visiblemente afectada.

