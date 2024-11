El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tomó la palabra en "Verdad Consecuencia", por TN, después del naufragio parlamentario del proyecto de ley de Ficha Limpia. La sesión en Diputados no prosperó, y Francos se encargó de abordar las implicancias políticas y los dilemas internos que quedaron al descubierto tras el fracaso.

“¿En qué momento el Presidente dijo que quería competir con Cristina Kirchner?”, lanzó Francos, con tono directo, ante la consulta de Luciana Geuna sobre la posibilidad de un acuerdo electoral entre el oficialismo y sectores del peronismo. La pregunta apuntaba a desarmar las especulaciones que alimentan el tablero político.

Versiones de "un nuevo proyecto de Ficha Limpia, el de Milei" cerraron un día duro para LLA en redes

La defensa de La Libertad Avanza y las tensiones por Ficha Limpia

Francos también salió en defensa de los diputados de La Libertad Avanza (LLA), quienes no dieron quórum para tratar el polémico proyecto de Ficha Limpia. “No se sabía si iban a bajar todos los bloques que se habían comprometido a votar, ¿por qué los estamos haciendo responsables a los diputados de LLA?”, cuestionó, y marcó una línea divisoria en el debate.

El funcionario subrayó que, si bien el Gobierno comparte el espíritu de la iniciativa, hay reservas importantes sobre su implementación. “Estamos de acuerdo con Ficha Limpia, pero puede llegar a interpretarse como una proscripción”, afirmó Francos, y dejó en claro que la diferencia con el PRO no es menor. Además, advirtió: “No puede aplicarse a Cristina Kirchner porque la condena de la expresidenta sería anterior a la sanción de la ley”.

Guillermo Francos en el Senado

Francos desmintió categóricamente la existencia de un pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo. “El Presidente no busca polarizar la elección con Cristina Kirchner”, aseguró. Además, refutó las versiones que alimentaron figuras como Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal. Massot había declarado en redes: “Claro acuerdo del Gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que hoy no haya quórum. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con Ficha Limpia como pantalla”.

Guillermo Francos: un enfoque estratégico para la Corte Suprema

Otro eje de la entrevista giró en torno a la Corte Suprema. Francos no esquivó las preguntas sobre la posibilidad de postular a una mujer para integrar el máximo tribunal. “El Presidente quiere a los más capacitados para ocupar los cargos, el sexo de la persona propuesta es lo menos importante”, dijo, dejando en claro que la idoneidad pesa más que las cuotas de género en este caso.

También insistió en la intención del Ejecutivo de que se aprueben los dos pliegos propuestos, los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. “Los dos o ninguno”, enfatizó, y dejó poco margen para negociaciones individuales.

La derrota del PRO por Ficha Limpia detonó aún más la confianza con los libertarios

Francos tampoco descartó el recurso de los decretos para nombrar a jueces: “Es una facultad del Presidente. Él tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo si quiere”, recordó, en un mensaje que podría tensar aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Finalmente, el jefe de Gabinete abordó el proyecto de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y la reducción del financiamiento político para los partidos. “Está en el Congreso para ser tratado. Esto no significa que hay un acuerdo o un toma y daca sobre este tema. Hay negociaciones para ver si se aprueba o no, pero no es parte de ningún acuerdo político”, afirmó.

