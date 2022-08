Milagro Sala respondió a las acusaciones de Shakira: "Es otra víctima de Gerardo Morales"

En el día de ayer, Milagro Sala fue acusada de diversos delitos de corrupción y violencia por parte de "Shakira", Mirta Rosa Guerrero, su mano derecha durante 26 años. Frente a esta situación, la dirigente social dio su propia versión de los hechos y acusó al gobernador Gerardo Morales de darle dinero a cambio de sus declaraciones.

“Es totalmente mentira. Si yo tuviera un placard, otra pared, plata, ¿no lo hubieran viralizado cuando hicieron los tres allanamientos en el 2016?”, cuestionó en diálogo con Roberto Navarro por El Destape Radio. “Segundo, yo no tengo departamentos ni hoteles en Buenos Aires, y tercero, ella es una víctima de Gerardo Morales”, sostuvo.

En este sentido, la líder de la Tupac Amaru enfatizó que ella “venía avisando que Lanata se iba a instalar en Jujuy y que había una comitiva que buscaba a los compañeros para denunciarla a ella y a las organizaciones sociales”. “Se dieron cuenta de lo que les decía cuando comenzaron los allanamientos”, remarcó.

“Gerardo Morales le viene pagando a todo aquel que denuncia en contra de las organizaciones sociales y en contra de Milagro Sala, los premia con cooperativas, plata y con contratos en el Estado”, aseguró Sala. “Shakira entró en esa, no sé si por necesidad o por qué, pero es la víctima del apriete que hace Morales continuamente”, sostuvo con respecto a las declaraciones de Guerrero.

A su vez, la dirigente social aseguró que “Morales quiere tapar todo lo que hoy está pasando en Jujuy”, y acusó al gobernador, entre otras cosas, de un aumento excesivo en los servicios de energía y de no rendir cuentas sobre los negocios en relación a la comercialización de la marihuana y el litio. “Está queriendo que Milagro Sala sea la culpable de todo para tapar sus chanchadas y la gente se de vuelta a favor de él”, disparó.

“A Morales hoy le juega en contra que tuvo una mala administración, hubo mucha corrupción, mucha desaparición de jujeños. No tiene cómo tapar las malversaciones de fondos que hay en Jujuy”, señaló y agregó: “Lamentablemente aprieta a muchos compañeros que en algún momento militaron muchísimo, Mirta Guerrero es una víctima más de Morales, no es otra cosa”.

Con respecto a su relación con Guerrero, Sala señaló que “ella (Guerrero) la fue a visitar tres veces y justo la encontró haciendo charlas por Zoom”. “No dijo nada que no fuera público, yo no tengo nada que esconder”, sostuvo.

“Ella es instructora del servicio penitenciario, es profesora de artes marciales, me lleva una cabeza y media, es grandota, alta. ¿Cómo alguien le va a levantar la mano a ella?”, remarcó luego con respecto a los hechos de violencia denunciados por la mujer. “Todos los testigos pagados por Morales tienen el mismo libreto”, insistió.

Asimismo, añadió: “Ya me resigné, cada vez que Morales manda a alguien a golpearme es porque está haciendo algún negocio o está tapando algo”. En esta misma línea, Sala reclamó que se investiguen diferentes hechos, cómo los desaparecidos en Jujuy, la muerte de un fiscal del tribunal electoral y los negocios de la energía.

“Nadie dice nada sobre los aumentos salariales que hubo en la provincia y que dieron un 18% cuando a nivel nacional dieron un 60%. Nadie habla sobre la cantidad de desocupación que hay en la provincia. Siempre está todo tapado y la mala de la película, la chorra, la asesina es Milagro Sala”, enfatizó.

“Yo diría que todo Jujuy me salga a denunciar a mi, así a Morales le dan cuatro millones de razones para poder denunciarme y a cambio les da trabajo”, sugirió irónicamente Sala. “Invitaría a todos los jujeños a que me denuncien, cosa que puedan tener trabajo y estar bien, que me denuncien para poder tener trabajo y plata”, agregó.

Al mismo tiempo, la líder de la Tupac Amaru afirmó que “el rumor es que a Shakira le dieron plata” y continuó: “Por eso digo, que todos en Jujuy me denuncien, que digan que soy la peor mierda, que me torturen en la plaza y me maten, que toda la gente lo vea y le sirva a Morales para la campaña. Él cree que le sigue rindiendo electoralmente pero en Jujuy todos están enojados”.

“Acá te quieren callar la boca con llevarte a la cárcel, llenarte de causas, apretarte”, denunció Sala. “Hay autos que persiguen a la familia, hay encapuchados que te bajan y te revientan a patadas, hace diez días atrás hubo un compañero al que lo secuestraron, las pruebas están, está la denuncia y sin embargo no hemos sentido eco de nadie”, detalló.

Por otra parte, con respecto al periodista que presentó la entrevista, Jorge Lanata, Sala aseguró que “es uno de los periodistas pagados” y que “Morales lo usa, como a otros medios, para hacerla notar como la corrupta y que no pueda salir en libertad”. “Tenemos que averiguar cómo y dónde vive. Cuál es su manera de moverse”, concluyó.

