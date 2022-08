Juicio por la obra pública | Luciani se defiende: "Se deben rechazar los planteos de las defensas"

El fiscal Diego Luciani rechazó este viernes los numerosos planteos de recusación en su contra que hicieron las defensas de las personas acusadas en el juicio por la obra pública, entre ellas Cristina Kirchner. "Se deben rechazar in límine, no hay nada que ponga en riesgo mi parcialidad", le dijo a los jueces del Tribunal Oral Federal N°2.

"Me recusan por considerar que me une una amistad con el Dr. (Rodrigo) Giménez Uriburu que hubiera provocado temor de parcialidad. La circunstancia de coincidir en una actividad deportiva, académica, no es motivo de recusación. La ley no lo contempla", sostuvo.

Más adelante, denunció la existencia de una "campaña" para debilitarlo psicológicamente. "Hay un inusitado ataque de un sector mediático y político hacia mi persona, mi familia y el doctor (Sergio) Mola", dijo.

Para Luciani, se trata de "un intento para desacreditar nuestro trabajo con elucubraciones falaces" y para "ejercer presión sobre cualquier aspecto de mi vida ajeno al ámbito procesal".

El fiscal también remarcó que es la primera vez que lo recusan desde que se desempeña al frente de la tarea. Desmintió tener o haber tenido vinculación alguna con el ex presidente Mauricio Macri ni nada que "pueda poner en riesgo mi parcialidad".

"No tengo un interés personal en la causa ni animosidad contra ninguna de las partes", afirmó después de haber subrayado que "el Tribunal ha sido durísimo con este Ministerio Público" ya que hubo partes del proceso en la que le rechazaron planteos o le negaron la posibilidad de hacer preguntas a testigos.

Noticia en desarrollo...