Julio De Vido vuelve al Instituto Patria de la mano de Parrilli: debate sobre energía con una ausencia llamativa

Julio De Vido volverá la semana que viene a inmiscuirse en territorio kirchnerista. Es que después de varios años participará de un evento con el sello cristinista del Instituto Patria y la compañía del senador nacional Oscar Parrilli: disertarán sobre energía con una ausencia un tanto llamativa.

El evento es organizado por la Casa Patria Neuquén, la delegación provincial del think tank de la vicepresidenta Cristina Kirchner. De acuerdo al flyer que comenzó a circular en las últimas horas -aunque todavía no tomó estado público a través de las redes sociales oficiales- la charla se titula "El Chocón, faro de las hidroeléctricas".

Desde el entorno del senador nacional confirmaron a PERFIL la realización del evento, que será el viernes 8 de julio a las 18 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, donde hace dos semanas fue electa Beatriz Gentile, la nueva rectora muy cercana a Parrilli.

El ex ministro de Planificación Federal lleva poco más de dos años en libertad luego de haber estado detenido desde fines de 2017 y dará su punto de vista en materia energética, un tema latente de la interna en el Frente de Todos. Una de las últimas veces que visitó el Patria fue en abril del 2016 y poco más de un año después la Cámara de Diputados le sacó sus fueros y le dio vía libre a su detención.

Cerca del ex ministro se limitaron a indicar que "Julio (De Vido) tiene un gran afecto por (Oscar) Parrilli y tiene muchos amigos y compañeros en Neuquén". En esa línea, remarcaron que "no es parte del Instituto Patria ni del Frente de Todos" y justificaron su participación en que "el tema de la charla es convocante y él la tiene clara".

Una ausencia llamativa

En la difusión gráfica del evento aparecen, además de De Vido y Parrilli, el ingeniero Federico Horne, director del Instituto de Tierras, Agua y Medio Ambiente de la Universidad del Comahue.

Sin embargo, resulta cuanto menos llamativa la ausencia del secretario de Energía de la Nación, el kirchnerista Darío Martínez, otro local. Este medio no pudo confirmar si efectivamente fue invitado, si aceptó o rechazó el convite, o si directamente no fue tenido en cuenta por la Casa Patria Neuquén, presidida por la ex diputada provincial Nanci Parrilli, hermana del senador.

La difusión de la conferencia en Neuquén.

Si bien nació en una localidad de Río Negro, el secretario de Energía de la Nación lleva más de una década en puestos de representación en la provincia de Neuquén: fue concejal de la capital y diputado nacional en representación de esa provincia. También candidato a intendente en 2011 pero quedó en cuarto lugar. Gobernar la provincia estaría entre sus objetivos políticos.

Más allá de que en el plano nacional Martínez y Parrilli parecen estar del mismo lado del mostrador, su posible ausencia en la charla que dará el viernes Julio De Vido podría explicarse a partir de que a nivel provincial representa un espacio oficialista diferente al del senador.

En marzo pasado, Martínez se consagró en la conducción del PJ provincial en un contexto de elecciones partidarias que en un principio se habían planteado con Parrilli como uno de los candidatos. A fines de marzo se supo que el senador se bajó y a principios de este mes Martínez asumió un nuevo mandato al frente del partido: fue con una foto de "unidad" entre los dos y sus filas.

De Vido y el debate energético

El ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue uno de los hombres fuertes del kirchnerismo en la materia.

Semanas atrás tuvo una aparición pública en la que contó por qué Techint se quedó con la licitación de los caños del Gasoducto Néstor Kirchner, luego de que la vicepresidenta introdujera el debate durante su discurso en el acto del centenario de YPF.

"Cuando vos licitas, los ministerios les declaran la ley antidumping a los chicos que tienen el caño a la mitad de precio y como Techint es un monopolio, queda en la línea de largada", dijo en diálogo con Daniel Tognetti en AM 530.

En esa línea, el ex ministro que aparece en una decena de expedientes judiciales que lo investigan por presunta corrupción pidió que "quiten la protección de dumping a los chinos" y de ese modo se verá como Techint no gana más. "Eso no lo hizo el Ministerio de Planificación porque no dependía de ellos, siempre venía de Economía o Producción", añadió.

Para ese entonces comenzaba la investigación del juez Daniel Rafecas para determinar si hubo o no algún delito en el armado de la licitación de los caños tras la difusión del off the record de Kulfas. "No empecemos a buscar giles para meter en cana, sino dónde está el problema. No digo que está mal si es una política del Estado, pero después no nos quejemos”, agregaba De Vido.

