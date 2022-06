Arranca el juicio contra Parrilli por un libro que no salió

Desde mañana Oscar Parrilli, estará sentado en el banquillo de los acusados en el debate que encabezará el Tribunal Oral Número 8 por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público”, en calidad de autor.

Al juicio se suman Katya Daura, ex titular de la Casa de Moneda, y otros cuatro antiguos funcionarios en calidad de partícipes necesarios por la impresión del libro La Década Ganada que jamás salió publicado.

Para el texto conmemorativo por el Bicentenario Argentino que relataba la gestión de Cristina Fernandez de Kirchner se destinaron 800 mil pesos en concepto de adelanto para la primera edición de 100 mil unidades en papel biblia.

El texto fue anunciado por la ex mandataria durante una visita de Luiz Inácio “Lula” Da Silva en 2013, posteriormente y por una interna dentro del Gobierno se frenó su publicación.

El monto total de la adjudicación fue de 8.000.000 de pesos, del cual se anticipó un 10%. Según la acusación del fiscal Carlos Rívolo, la licitación habría estado direccionada a la Casa de Moneda para que ganara la adjudicación y posteriormente tercerizara su publicación.

La instrucción estuvo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio, fundada en una denuncia de Marcelo Pose, responsable del ente durante el macrismo. Un año más tarde, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Parrilli, quien en los tiempos investigados se desempeñaba como secretario general de la Presidencia de Cristina Fernández Kirchner; de Katya Daura, antecesora de Pose; de Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario; y Matías Njirjak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda. También se dictó la falta de mérito del ex gerente operativo Diego Oller.

El juicio dará comienzo a las 9:30 y estará arbitrado por los jueces Germán Castelli, Oscar Méndez Signori y Fernando Canero, mientras que la fiscalía estará representada por Fabiana León. Las audiencias serán virtuales, por lo que el tribunal dispuso la transmisión del juicio a través de la plataforma Youtube para mañana, el 27 de junio y los dos primeros lunes de julio.

Pasada la segunda quincena de julio, misma que comprende la feria judicial de invierno, el debate volverá a reanudarse con una audiencia por semana también los días lunes. Para el inicio está prevista la lectura de la imputación del fiscal Rivolo, los planteos preliminares para dar paso a la ronda de indagatoria a la cual los seis acusados podrán abstenerse a declarar y hacerlo más adelante.

Según la acusación de Rivolo, se hizo “uso indiscriminado de los recursos del Estado, sorteando invariablemente los canales regulares propios de la administración pública y bajo la apariencia de un proceso licitatorio normal que en realidad no fue tal, y que ha redundado en un claro perjuicio para el erario público”.

Además de la defraudación al Estado por el libro La Década Ganada, en el juicio se investigará otra causa. Se trata del empleo de 7.000.000 de pesos de la Casa de Moneda para la adquisición de un sistema de seguimiento satelital para los vehículos de Katya Daura y la contratación de personal de seguridad para su casa en Pilar. En este segundo expediente están procesados el entonces gerente de Seguridad y del gerente general del ente dependiente del Ejecutivo nacional, Héctor Desmarás y Mario Enrici.

Está previsto que para el juicio que unifica ambas causas transiten cerca de noventa testigos. La intención del tribunal es que para la etapa de recolección de prueba testimonial declaren unos cuatro testigos por audiencia. Con ese criterio, el debate apunta a estar adelantado para posiblemente iniciar la ronda de alegatos entre la última semana de noviembre o principios de diciembre, pero este último tramo es variable pues dependerá de cuánto se tome cada parte en sus exposiciones para luego dar paso a la lectura del veredicto.