Daniel Santoro: "La condena a Cristina va a ser un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina"

El destacado integrante de la Academia Nacional de Periodismo, Daniel Santoro, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "va a ser un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina" si condenan a Cristina en la causa Vialidad. A su vez, enfatizó que "está demostrado que hubo un direccionamiento de la obra pública".

¿Creés que va a tener alguna posibilidad de que prospere la recusación al fiscal Luciani?

Creo que Cristina va a tener que soportar al fiscal Luciani durante todo el juicio. Consulté sobre este tema de la recusación a distintos penalistas y ellos me explicaron que el Código Procesal Penal habla como causal de recusación una amistad íntima o una enemistad manifiesta entre el juez y las partes y entre el fiscal y las partes. Es muy explícito. Según estos especialistas, no encuadra y me comentaban que debería haberlo hecho al inicio del juicio oral, no ahora. Faltaba que la defensa de José López presente la recusación, así que el lunes o el martes veremos cómo contesta Luciani en el juicio oral, porque él dijo que no lo va a hacer por escrito, sino en forma oral.

Carlos Claá: "Que un fiscal y un juez puedan compartir alguna actividad es mucho más común de lo que parece"

Fuiste el artífice fundamental de los argumentos que llevaron a la condena de Carlos Menem por la venta de armas a Ecuador. En aquel caso, el fallo se convirtió en abstracto porque fue condenado mucho después de dejar de ser Presidente. Ahora se está juzgando y va a haber un fallo a la vicepresidenta en ejercicio. ¿Qué valor simbólico tiene la condena a una vicepresidenta en ejercicio por primera vez?

Va a tener un valor simbólico muy fuerte. Sería la primera vez en la historia de la democracia que se condena a una vicepresidenta en ejercicio, en un país donde, hasta ahora, ganó la impunidad. Los juicios por corrupción en Argentina tienen un promedio de duración de 16 años y este va a ser récord. La mayoría de las causas por corrupción que había terminaban cerradas por prescripción o anuladas por otras maniobras. La condena a Cristina va a ser un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, pero todavía tenemos que va a decidir el Tribunal Oral. En el caso de Menem, la Corte de la mayoría automática del 2001 dijo que no podía existir una asociación ilícita en un gobierno, que es el argumento que usa Cristina. Ella está acusada por tres delitos: jefa de una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de un funcionario público y fraude al Estado. Está demostrado que hubo un direccionamiento de la obra pública. Para arriba, ahora hay que demostrar quién fue el responsable y dio las órdenes. Eso va a ser lo más difícil.

