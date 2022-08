Larreta apuntó contra la segmentación del agua: “Si estaba tan mal, ¿por qué no lo hicieron antes?”

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el anuncio sobre la segmentación de las tarifas de agua que anunció la titular de Aysa, Malena Galmarini, y le quitó peso a los cortocircuitos que desató Elisa Carrió al interior de Juntos por el Cambio. Además, habló sobre el servicio de grúas y la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de hacerse cargo.

Este martes el Gobierno Nacional anunció el sistema de segmentación para la luz, el gas y el agua, donde en diferentes tramos detalló de qué manera quedarán aplicados los subsidios a estos servicios. Galmarini fue una de las expositoras y mostró tres sitios emblemáticos del territorio porteño que pagaban montos por debajo de su poder adquisitivo, algo que despertó polémica por la sintonía fina de la comparación.

“Si estaba tan mal, ¿por qué no lo hicieron antes? Hace dos años y ocho meses que están”, chicaneó el Jefe de Gobierno porteño sobre la crítica de Galmarini a los sectores pudientes de la capital. “Si piensan que estaba mal, no le hubieran dado los subsidios entonces, si es que creen que no les corresponde. Este Gobierno lleva dos años y ocho meses. Es como una contradicción”, agregó.

En su alocución, Galmarini mostró fotos de los edificios Kavanagh y Chateau Libertador, además de una mansión ubicada en San Isidro.

Anteriormente, Rodríguez Larreta había expresado las dificultades de la suba de precios con el valor de las tarifas. “El tema es que a la inflación siempre la terminas corriendo detrás. En un país sin inflación no tenes que dar un salto en las tarifas cada tanto, con todo lo que significa para la gente eso, además de la angustia que tiene”, expresó.

Larreta habló del sistema de grúas

Consultado por José Del Río en el programa Mesa Chica de LN+, el alcalde porteño se refirió a la decisión de tomar el servicio de grúas que venía cuestionado desde hace años.

“No ordenan nada, salen a recaudar desde hace años”, fue la crítica que en mayo hizo el actor Luis Brandoni, en un fragmento que el propio Larreta vio en el programa conducido por Del Río.

"Veníamos estudiándolo. Yo tomé la decisión, incluso hablándolo con miembros de la coalición, de que, en el mientras tanto, mientras se lleva adelante la presentación de ofertas, el gobierno toma el servicio”, aclaró el referente de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta y la interna por los dichos de Carrió

El titular porteño intentó bajarle el tono a la interna desatada por los dichos de la líder de la Coalición Cívica, quien apuntó contra integrantes del PRO y el radicalismo cercanos al ministro de Economía, Sergio Massa, además de deslizar la existencia de negociados opacos.

“Ya dimos vuelta la página respecto del episodio de la doctora Carrió. No vamos a seguir ahondando”, trató de sortear la polémica Larreta, asegurando que la unidad de la coalición no corre peligro.

“En Juntos hoy, la unidad no la discute nadie, está garantizada. En una coalición que aspira a ser mayoritaria, que siempre va a ser heterogénea, puede pasar que haya tensiones internas y diferentes opiniones”, dijo.

La disputa por la coparticipación

“Para nosotros, la gran discriminación fue cuando nos sacaron ilegalmente la coparticipación, que es una discusión con el Gobierno Nacional que le sacó la coparticipación a la Ciudad”, dijo Rodríguez Larreta sobre la disputa con el Ejecutivo nacional por los recursos que le recortó en 2020.

También sostuvo que "no tienen nada que ver las provincias”, ante el apoyo de la mayoría de los gobernadores a quitar ese dinero al estado porteño. “La Nación no les dio un peso de esa plata a las provincias, ni tampoco les sacaría a las provincias si es que la Corte Suprema decidiera devolvérnosla”, agregó.

Finalmente, consideró que en Argentina “somos un país unitario por responsabilidad del kirchnerismo y de los gobernadores que lo acompañan”.