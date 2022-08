Horacio Rodríguez Larreta: "Yo no creo que Macri esté detrás de los dichos de Carrió"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio desatada por los comentarios de Elisa Carrió, opinó que las pruebas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son contundentes y cuestionó a las organizaciones sociales.

Los perdigones que la líder de la Coalición Cívica lanzó a dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical la última semana pusieron el foco en el funcionamiento de la coalición opositora, sobre todo por el carácter personal de las críticas.

Larreta, uno de los cambiemitas que salió ileso de los cuestionamients de "Lilita", opinó este martes por la mañana que "la unidad está fuera de discusión" de cara a las presidenciales del 2023 e incluso tendió un puente con Carrió: "Coincido en no abrir el espacio a gente del Gobierno", manifestó el alcalde, que además sostuvo: "No veo chances de acordar con el kirchnerismo, pero hay otros sectores con los que sí".

Además, se refirió a los dichos de la líder del CC-ARI sobre la cercanía de su pensamiento con el ex presidente Mauricio Macri. "Yo no creo que Macri esté detrás de Carrió", respondió sobre un supuesto vínculo entre las críticas de la ex diputada y el ex Presidente en diálogo con Longobardi por CNN en CNN Radio con Marcelo Longobardi.

La referencia obedece a los propios dichos de Carrió sobre una charla previa con Macri respecto a la búsqueda de alianzas de Juntos por el Cambio.

Qué dijo Larreta sobre el Gobierno Nacional y Sergio Massa

"A Alberto Fernández lo veo desdibujado, sin un rumbo. Lo escuchas decir algo a la mañana y a la tarde otra. Nombra un ministro, lo saca, pone otro...", cuestionó el mandatario porteño sobre el actual lugar del Presidente, que otorgó parte del comando al ministro de Economía, Sergio Massa. "A este altura no sabemos quien fija el rumbo", chicaneó.

Luego, habló sobre el enroque en el Ministerio de Economía que terminó erigiendo a Massa y sostuvo que se trató de "un plan de figuras" que implicó intercambios de nombres pero no de un plan. "Así como estamos seguro no va a terminar bien. Así no termina bien. Necesitamos un plan integral, un plan federal", reconoció.

Sin contemplaciones ante su amigo personal, afirmó: "Massa es parte del kirchnerismo".

Elisa Carrió criticó fuertemente a dirigentes de Juntos por el Cambio por su cercanía a Sergio Massa y supuestos negocios espúreos.

Sobre la inflación, que en julio alcanzó el 7,4% según el INDEC, aseveró que "se puede bajar" y que ningún país puede funcionar con los niveles actuales. "Hoy no tenemos un rumbo", expresó.

Rodríguez Larreta habló de Cristina Kirchner y cuestionó a los movimientos sociales

Este martes comenzó una nueva semana de alegatos contra la Vicepresidenta y en ese contexto, el Jefe de Gobierno porteño opinó sobre las pruebas que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vinieron presentando en sus anteriores exposiciones.

"Las pruebas contra Cristina son contundentes. El fiscal está mostrando todo", manifestó Larreta, que además se mostró "preocupado" porque suceda algo así en el país.

Finalmente, dio su posición sobre los piquetes y protestas que en las últimas semanas formaron parte de las problemáticas de los porteños. "Los planes los otorgan organizaciones que son más políticas que sociales. Así se aseguran que la gente vaya a las manifestaciones", expresó.

GI/fl