Una de las tantas bombas que arrojó la semana pasada la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue su denuncia contra un supuesto "sistema de impunidad garantizado sobre San Isidro, con los fiscales (Julio) Novo y (Claudio) Scapolán". Señaló en ese entonces al diputado nacional Cristian Ritondo como supuesto "encubridor", y ahora se sumó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien denunció en televisión que la apartaron de la causa en la que investigaba al fiscal mencionado.

Las declaraciones de Arroyo Salgado se produjeron días después de los dichos de Carrió, que implosionaran en Juntos por el Cambio. La magistrada federal de San Isidro, ex pareja del fallecido fiscal Alberto Nisman, fue entrevistada el lunes a la noche en Comunidad de Negocios (LN+) y fue más detallista en la acusación.

Contó que desde que asumió en 2006 nunca la habían apartado de una investigación hasta que avanzó sobre Scapolán. "En diciembre pasado me apartaron después de todo un año de intentos en un expediente en el que investigaba a un fiscal provincial, a sus funcionarios, a los más directos colaboradores y a una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía de las DDI de La Plata, Quilmes y Tigre", contó.

En esa línea, la jueza manifestó que la recusaron "por un motivo procesal sumamente cuestionable" del que no dio precisiones pero si dijo que rechazó ese planteo. La cuestión escaló hasta la Cámara Federal de San Martín que la convalidó y siguió, siempre según el relato de Arroyo Salgado, hasta la instancia superior.

"Investigué, avancé hasta llegar al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios provinciales que debían investigar al narcotráfico, procesé a secretarios, funcionarios del fiscal Scapolán", recordó.

El mencionado fiscal provincial fue apartado en mayo pasado tras el procesamiento en el que se lo acusó de ser jefe de una asociación ilícita integrada por policías que entre 2013 y 2015 robaba droga y extorsionaba a narcos. Arroyo Salgado fue quien avanzó en la pesquisa hasta que la apartaron.

"Me recusaron dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal", señaló.

Esos abogados, según contó, fueron el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en la gestión Ritondo y otro que era asesor del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. "Ellos me recusan, el presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero en Casación el juez (Mariano) Borinsky, con un pronunciamiento inédito, declara la nulidad de la resolución de la Cámara que me había confirmado a cargo de la investigación", dijo.

A lo largo de todo ese proceso, la jueza contó que llegaron a su radar "comentarios de distinto tenor tratando de echar sospechas sobre el quehacer judicial" y hasta el supuesto lobby del massismo por parte de Malena Galmarini, actual titular de Aysa y pareja del ministro de Economía, Sergio Massa. Eso último lo señaló Carrió la semana pasada, pero Arroyo Salgado sostuvo que "no me consta".

El señalamiento de la jueza, vista con buenos ojos por los seguidores del macrismo y el PRO a partir de su pedido de justicia por la muerte de Nisman, es un golpe más para Ritondo. El diputado nacional y jefe de bancada viene de reunirse con Macri y de participar de recorridas que lo sitúan con claras intenciones de ser el próximo gobernador de Buenos Aires.