Brancatelli sobre la renuncia de Viviana Canosa: “Nadie la quiere contratar. Hizo mucho daño estando al aire”

Diego Brancatelli se pronunció respecto de la polémica renuncia de Viviana Canosa a la señal de América TV, quien denunció que sufrió una censura. La conductora señaló, en su momento: “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”. En ese marco y luego del escándalo mediático que trajo esa salida, el periodista defendió la decisión editorial que tomó el canal, de no pasar al aire un informe crítico contra Sergio Massa, que la conductora habría preparado. “Fue un juego de ella, que le salió mal”, señaló Brancatelli.

El panelista del programa “Argenzuela”, de C5N, explicó que “en todos los canales de televisión hay empresas privadas que deciden su contenido”. También agregó: “Si (Daniel) Vila y (Sergio) Massa tienen una excelente relación y la dirección dice que un informe no se pasa, no se pasa. Es una decisión editorial de la empresa, le salió mal lo que hizo”.

Daniel Vila: "Nunca le hice más que pequeñas observaciones a Viviana Canosa"

Brancatelli además, atacó fuertemente a Viviana Canosa al decir: “Nadie la quiere, nadie la quiere contratar. Ella hizo mucho daño estando al aire, para mí le hizo un gran favor al Gobierno”. Además, añadió: “Ella era una maleducada serial, ha dicho cualquier cosa”. Por otro lado, con respecto a las razones que llevaron a las autoridades del canal a permitirle a la conductora hacer ciertas declaraciones dijo: “Le permitieron cosas porque medía”. “Hizo un mal negocio en irse”, sentenció.

En otro orden de cosas, Diego se refirió a una posible vuelta al aire del programa Intratables. En ese sentido, señaló que no cree que las autoridades lo convoquen nuevamente. “Se portaron muy mal conmigo, hasta ahora nadie se contactó y ni siquiera creo que se vayan a contactar. Fueron muy desagradecidos, no me indemnizaron”, expresó. Además, opinó que el programa no debió dejar el aire, y señaló que el mismo es un “sello televisivo”.

