Cristian Ritondo y Diego Brancatelli protagonizaron un duro cruce: “No vas a poder seguir poniendo la cara en televisión”

Diego Brancatelli y el diputado del PRO Cristian Ritondo protagonizaron un duro cruce en el programa “Argenzuela” conducido por Jorge Rial. “Ya estamos grandes para el 'ah, pero Macri'...", sostuvo el legislador frente a las acusaciones del periodista kirchnerista.y le advirtió: “No vas a poder poner la cara en televisión”.

"Recién decías que lo mejor en democracia es ganarle al Gobierno con ideas y con propuestas. Con respecto a esto te pregunto cuáles fueron las ideas y propuestas de la oposición, porque yo no recuerdo", le consultó Brancatelli y agregó: "Lo último que tengo como antecedente es el gobierno 2015/2019 y han sido parte irresponsable de la actualidad que estamos viviendo".

Ritondo le retrucó: “Ya estamos grandes para el 'ah, pero Macri'...". "No, no caduca. Hay que tener memoria", le contestó el panelista del programa de Rial.

"Ya que vos tenés memoria, este Gobierno es un desastre. Vos sos un tipo que camina el conurba. Y sabes que es un desastre. La cantidad de tipos pobres, la gente que no tiene ya para alquilar, están todos los índices, el que vos quieras, está peor que el 10 de diciembre de 2019", sostuvo Ritondo, pero Brancatelli sostuvo que eso era falso.

"Si no, no cambian tres ministros en un mes. Diego, dejate de joder. Le deben más plata al FMI que cuando entramos", fue la respuesta del ex ministro de Seguridad bonaerense. “Yo te escucho, Cristian, entonces, ¿cuáles fueron las últimas propuestas y qué proponen en este momento?", le consultó Brancatelli.





Mientras que Ritondo intentaba explicar una propuesta para bajar el gasto público, era interrumpido por su contrincante en el programa, pero este insistió: "¿Querés que te diga cuánto es el gasto público que se aumentó en la provincia de Buenos Aires? Se multiplicó por dos la cantidad de cargos públicos. ¿Sabés cuánta plata es? ¿Cuántas escuelas significan?".

"Las que no hicieron...", deslizó ex periodista deportivo a lo que el legislador de Juntos por el Cambio contestó: "No, si ahora está bárbaro. Las tuvo cerradas dos años y medio y ahora cuando las abren no tienen gas. Está bárbaro lo que hicieron". Ante esto, Brancatelli le reprochó la explosión de una escuela durante su gestión y Ritondo sin paciencia le contestó: "La verdad que un tipo como vos haga política con la muerte... Si querés te puedo decir cuántas cosas se pudieron haber evitado y que no evitó el Gobierno".

“¿Por qué cambian ministro a cada rato? ¿Por qué no empezamos a hablar en serio? Y la plata que tenían arriba de la mesa, ¿de qué era? ¿Del Estanciero? Dejate de joder, Brancatelli, dejate de joder Brancatelli. No defiendas lo indefendible. Estás perdiendo cada día más credibilidad. No vas a poder poner la cara en televisión", manifestó.

Por último, Brancatelli acusó a Ritondo de haberse puesto nervioso. "Cuando te ponés nervioso es porque no tenés razón." Ritondo lo contradijo, pero fue entonces cuando Rial decidió dar por cerrado el debate.

RB/fl