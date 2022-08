Daniel Vila: "Nunca le hice más que pequeñas observaciones a Canosa"

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que Viviana Canosa "se expresaba con total libertad". Luego, afirmó que más allá de la amistad con Sergio Massa "ni me meto en sus cuestiones políticas como él tampoco se mete en mi vida empresarial" y, por último, aseveró que "teníamos reuniones en muy buen tono con Viviana".

Fuiste el centro de las noticias por lo ocurrido con Viviana Canosa. Contanos, ¿cómo conociste a Sergio Massa, fue avanzando tu amistad y cómo es hoy tu relación con él?

Lo que sucedió no tiene que ver con él. La decisión editorial se basa en no mostrar escraches ya que es un momento muy complicado, en donde una persona con un teléfono, toma una imagen, agrede a alguien y lo sube a una red. Si eso, los medios de comunicación lo amplificamos, transformamos en personajes a alguien que lo único que hace es incitar a la violencia, esa fue la motivación.

Lo que quise decir es la significancia, si no hubiera pasado, hubiese tenido otra importancia. Es a partir de tu amistad con Massa, no digo que haya sido por eso...

Lo conozco hace mucho. Todo fue en Pinamar, en un verano, circunstancialmente. Varios años nos tocó compartir balneario, a partir de ahí formamos una relación.

¿Tenían la carpa una al lado del otro?

Exactamente.

¿Vos lo invitaste a Mendoza después?

Después empezamos una amistad.

¿Quedó sorprendido de la importancia que tenías en Mendoza?

Puede ser, esa parte no la sabía. Pero fue varias veces.

¿Se hizo amigo de tu familia? ¿Integra el círculo íntimo de tus amigos?

Nuestras familias son amigas. Y él es de mis amigos más cercanos.

Cuando estuviste sentado en primera fila en la presentación del libro de Cristina Kirchner, ¿era porque ya había cierta representación tuya o de tu amigo en sectores políticos? ¿Te pide que hagas cosas políticas?

Mi presencia fue por una decisión personal que no tiene que ver con la política. Fue en abril, mayo o junio y las elecciones en octubre. Además, no soy consejero político de Sergio ni me meto en sus cuestiones políticas como él tampoco se mete en mi vida empresarial. Una cosa es la amistad y, otra, lo que uno desarrolla por su lado.

¿Te tocó tener que representarlo en algún pedido que te haya hecho del área política?

Nunca.

El otro personaje importante es José Luis Manzano. Compartinos cómo lo conociste y estableciste relación.

Lo conozco desde la década del '80, ambos somos mendocinos. Él militaba y hacía política y yo arrancaba con una radio. Nos conocimos, hicimos amigos y después entró en la función pública. Cuando dejó ésta, se fue a Estados Unidos, nos encontramos y lo invité a que viniera a trabajar conmigo. Con Manzano somos socios desde el 96, él sabe de energía y yo de medios.

O sea, lo conociste antes de que sea esa célebre diputado en la época de Raúl Alfonsín y fue creciendo en la época de Carlos Menem.

Claro, lo conocí previo a la política y al poco tiempo ingresa como diputado. Estamos hablando del año '83.

Era de la renovación junto con José De la Sota y Carlos Grosso, que pierde la interna con Menem y luego éste los copta.

Si. Él comienza siendo diputado y presidente del Bloque justicialista hasta los '90, que gana Menem, que lo lleva al Ministerio del Interior.

Tengo entendido que está viviendo en el exterior y que no viene seguido a la Argentina.

Está viviendo en Ginebra y viene cada 60 días. Está dos semanas y retorna.

¿Se puede dejar de ser político o se es toda la vida?

Se alejó hace años, pero siempre le queda ese recuerdo y pasión por la política.

¿Cómo llegás a Edenor?

Lo conocí a Marcelo Mindlin hace años y nos juntamos. Nos contó que quería vender y nos mostramos interesados. Fue una negociación muy corta, se la compramos hace poco más de un año. El rol del Estado en la compraventa es mínimo, solamente controla que reúnas requisitos básicos como antecedentes personales y patrimoniales.

La gente cree que las empresas, Edenor y Edesur, están subsidiadas y no es así. El subsidio va para las generadoras de energía.

¿Por qué vendió uno y por qué compró el otro?

No te puedo dar una respuesta porque son de Mindlin. Nosotros lo compramos porque es una escalera para crecer y le vimos futuro.

¿Creés que la Argentina va a tener futuro?

Si. El país es como una montaña rusa, estás arriba o estás abajo.

¿Qué te genera ver que colaboradores que trabajaban con vos, hasta hace ocho meses, te denuncien por televisión?

Me causa una enorme sorpresa. Hasta hace poco se despedían del canal agradeciendo la libertad de expresión. No sé cómo una persona puede cambiar tan rápido de opinión, salvo que sea una operación mediática o política.

¿Se puede ser dueño de medios y tener negocios importantes?

Las sospechas no las puedo evitar. El grupo Clarín tiene medios y también desarrolla actividad en telecomunicaciones. No utilizo mi presencia en los medios para ningún tipo de presión en otros negocios.

¿Hay algo en los dos actores en ella (Canosa) y las autoridades del canal tomaron esto como una excusa? ¿No se llevaban bien desde antes y finalmente cada uno se sintió aliviado? Ella generándose una futura carrera con más visibilidad, y el canal habiéndose sacado de encima a alguien que era conflictivo.

Puede ser, no lo descarto, aunque no del lado nuestro. Tenía reuniones en muy buen tono con Viviana. Nunca le hice más que pequeñas observaciones a Canosa. Se expresaba con total libertad.

¿Creés que lo que se inventó en América hace 10 años, respecto de utilizar la espectacularización que tenían los programas de chismes llevados a la política y convirtiendo en el prime time a los políticos en partes del espectáculo, finalmente marcó a la televisión al punto de que hoy algunos canales siguen esa línea?

Fue precursora. Los canales de televisión no hacían vivo y América empezó a hacer toda su programación en vivo. Eso hizo que actores que antes no estaban en la pantalla se hicieran protagonistas. Fue copiado por el resto de los canales. Siempre estamos en la búsqueda de algo distinto.

