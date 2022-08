Alberto Fernández: Asamblea Legislativa Blue

Que la economía de esta gestión esta liquidada no es novedad. El gobierno se está acostumbrando al clima de las corridas, con algunas pausas que no generan tranquilidad en los mercados. Mientras nosotros seguimos esperando las medidas que nunca llegan, la ex Ministra de Economía Silvina Batakis tuvo un paso rápido por Washington DC que confirmó su falta de aptitud, apoyo para el cargo y espalda política para seguir en el gabinete. El gobierno en última instancia acudió a los servicios del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, como nuevo Ministro de Economía, quien aparece como nuevo administrador del poder luego de una especie de Asamblea Legislativa “Blue”. Los silencios de la vicepresidente Cristina Fernández, de los gremios y el resto del peronismo frente a este cambio, habla de la crítica situación y las especulaciones en relación al panorama electoral.

Sergio Massa justificó la salida de reservas para no "cortar la luz ni el gas"

En este clima enrarecido, la Rural de Palermo volvió a ser el centro de la política opositora. El titular de la entidad, Nicolás Pino, insistió sobre las trabas al desarrollo productivo provenientes de la carga impositiva, la inconstitucionalidad de las retenciones, la necesidad de un multilateralismo en materia comercial y que el Estado use adecuadamente los recursos. Asimismo habló de la iniciativa del gobierno de un dólar diferenciado para el sector, que solo mejora un 15% la brecha cambiaria, y cuyo único fin es poder sumar algo a las reservas totalmente agotadas.

Las internas de Cristina

La pelea en el oficialismo se da en dos frentes, en ambos casos tiene a la Vice como protagonista. La caja de los movimientos piqueteros o “planeros” los convierte en los protagonistas de este último tiempo. La lucha se concentra en el manejo de esos recursos de cara a las próximas elecciones, y de allí se explican determinadas diferencias entre sus distintos sectores. Las amenazas de ir a la Sociedad Rural Argentina para presionar a los productores para que éstos liquiden la soja almacenada, por ejemplo, tiene que ver con un mensaje puertas adentro del FDT.

Cristina Kirchner se mostró malhumorada e irónica en la sesión especial del Senado

Por otro lado esta la situación procesal de la vicepresidente, que se complica un poco más todos los días, al menos en los papeles. La Vicepresidente de la UIF, Luna Montes, renunció por diferencias con el pedido de la entidad de la absolución de Cristina Fernández. Sí, encontramos una persona con algo de vergüenza en el gobierno; así que, si pensaban que no había funcionarios que se sonrojaban frente a semejante desparpajo, vayan pagando esas apuestas. El Fiscal Diego Luciani, preparó un duro alegato contra la ex mandataria Cristina Fernández. Este expuso frente a los jueces del TOF 2, acusó a la vicepresidente y a su marido de haber instalado “una de las maniobras más extraordinarias de corrupción”. ¿Se viene una condena contra la ex mandataria? Probablemente sí, ¿Irá detenida? Eso esta en duda.

Pacto con el diablo

El gobierno nacional sigue en una especie de adolescencia caprichosa en materia de política internacional, abrazando el dinero fácil que proviene de China; recursos que siempre tienen un alto costo para nuestro país. En este escenario, la ex ministra Silvina Batakis, junto a la gobernadora Alicia Kirchner, durante las últimas horas de mandato de la primera, tomaron un crédito por 5 mil millones de dólares para construir las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner - Jorge Cepernic. Recordemos que en el pasado, durante la gestión de Cristina, se recibieron unos 250 millones que tuvieron destino dudoso; y eso les costó aceptar la instalación de la base militar en la Provincia de Neuquén.

Medios colombianos publicaron una foto de Alberto Fernández durmiendo en la asunción de Gustavo Petro

Estos préstamos nos colocan nuevamente en el medio de un conflicto que no necesitamos; de la misma forma que la declaración del embajador Sabino Vaca Narvaja al afirmar que “Argentina respalda el principio de una sola China”. En efecto, hablamos del mismo gobierno chino que, pocas horas antes, amenazó con derribar el avión de la titular de la cámara de representantes de los EEUU, Nancy Pelosi, en su visita a Taiwán. A pesar de las declaraciones de la dictadura, la congresal americana visitó la isla, al tiempo que el régimen realizaba maniobras militares ensayando la invasión. Los dirigentes populistas, y muchas veces los opositores, tienen un problema para determinar el lado donde deben pararse en materia internacional. Así es, no podemos dudar nuestra posición frente al conflicto entre Shanghai y Taipei, de la misma forma que en relación a la invasión a Ucrania, país que está comenzando la contra ofensiva en Crimea o dejar de combatir el terrorismo en momentos en que los EUU abatieron en Afganistán al jefe terrorista de Al Qaeda Ayman al-Zawahiri.

Usted acaba de terminar la lectura preguntándose ¿Y Alberto? El presidente durante este tiempo estuvo practicando guitarra con Gustavo Santaolalla, paró un minuto para tomarle juramente a Sergio Massa, y se fue a dormir una siesta a la jura del Presidente de Colombia, Gustavo Petro. El país continúa su marcha con o sin la presencia del dueño de Dylan.