Medios colombianos publicaron una foto de Alberto Fernández dormitando en la asunción de Petro

El presidente Alberto Fernández participó el pasado fin de semana del acto de asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Con el foco de atención puesto en la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el viaje quedó relegado de la agenda política pero en las redes no pasó desapercibido: se lo vio dormitando mientras escuchaba el discurso y la imagen no tardó en viralizarse.

Alberto Fernández viajó a Colombia para participar de la asunción de Gustavo Petro

La escena tuvo lugar ayer por la tarde cuando el presidente argentino participaba de la ceremonia de asunción tras el histórico triunfo de Petro y Francia Márquez.

Me reuní con @petrogustavo , que hoy asume como presidente de Colombia 🇨🇴. Le reafirmé mi compromiso con seguir apoyando la paz en su país, necesitamos una Colombia activa en el camino de integración latinoamericana. pic.twitter.com/eXQcjILkzV

Tras una semana de fuerte convulsión en el terreno local, Fernández viajó para estar presente en el palco junto a presidentes de otros países como Gabriel Boric, de Chile, y Guillermo Lasso, de Ecuador, entre otros.

El flamante presidente llevaba casi media hora de discurso hasta que agradeció la presencia de presidentes y presidentas de otros países del mundo. Los miró y la televisión cambió de plano hacia el palco en el que estaban ubicados: ahí fue cuando se lo vio al mandatario argentino sentado, con sus ojos cerrados y asintiendo ante la palabra de su colega.

De inmediato se multiplicó la reacción de usuarios de redes sociales que compartieron fotos y capturas del momento que salió en televisión. "Te quedaste dormido Alberto, hay que descansar a la noche", escribió uno de ellos.

Para aquellos que dicen que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, me dicen que @alferdez no esta dormido, sino que esta haciendo un viaje astral para seguir de cerca el crecimiento desmedido de nuestro pais.