Daniel Vila dice que no hubo censura en ‘Viviana con vos’

Al cierre de esta edición, en América TV no habían recibido ninguna comunicación formal de parte de Viviana Canosa informando sobre su adiós a la emisora. Lo único disponible como preanuncio informal de lo que se supone será un camino sin retorno a A24 era el hilo de posteos que ella publicó en Twitter y en Instagram el viernes por la noche para despedirse de seguidores y televidentes. PERFIL intentó sin éxito una respuesta de Juan Manuel Dragani –su abogado y panelista– acerca de si ella había formalizado su salida de esa pantalla.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos, por A24”, escribió Canosa. “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas. Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos”.

Al aire, no. Lo que motivó a Canosa a escribir lo mencionado y no salir al aire el viernes último fue la decisión que tomó la señal América de no permitir la emisión de un video en el que un particular tenía adjetivación violenta sobre Sergio Massa, presente en Santa Fe, para acompañar el regreso del tren después de más de cuatro décadas.

Daniel Vila confirmó ayer a PERFIL que esa fue la única razón y no –como ayer también se rumoreó– que en Viviana con vos se había preparado un informe especial sobre la trayectoria de Massa en la política.

Para Vila, la Argentina atraviesa hoy un momento de alta irritabilidad por la situación económica y ese tipo de videos contribuyen a potenciar la violencia. “De hecho, ya el jueves (Viviana) Canosa había hecho un informe de gente haciendo escraches a funcionarios y otros personajes públicos y generaba un discurso que, en lo personal, no me parece correcto, y es violento, más allá de mi opinión sobre las personas que son atacadas en los mismos”, explicó Vila a PERFIL.

Esto sigue la línea del comunicado que se leyó en A24 y en América. “Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares, generando escraches y violencia, no solo verbal sino también física, a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general, y luego subido a las redes sociales, el Grupo América ha tomado la decisión de no difundir los mismos (…) Ello en razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas, y de la sociedad en general, para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

“Es otra cosa”. Para Vila, la decisión tomada el viernes no fue censura. “Es otra cosa”, dijo a PERFIL. “Como responsable editorial del canal tengo la responsabilidad y el derecho sobre la línea (editorial) que sigue el canal, qué se emite y qué no”, dijo.

Otro de los efectos colaterales que se habría dado ayer por este asunto es la fractura en el directorio de América que componen Vila, José Luis Manzano, Claudio Belocopitt y Gabriel Hochbaum. Al respecto, Vila aclaró: “No voy a andar armando una reunión de directorio a cada rato para resolver estas cosas, y respecto a ese rumor, conmigo no se comunicó ninguno mostrando desacuerdo alguno; de hecho en la reunión de esta semana se hablará y resolverá”.

Fuentes del canal, donde causó mucha incomodidad la censura a Canosa, dejaron trascender que el caso podría precipitar una ruptura entre los accionistas del Grupo.