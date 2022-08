Flavia Royón criticó la difusión de la lista de famosos y políticos que cobran subsidios: “Repudio”

Luego de que se desatara la polémica por la lista de figuras reconocidas que cobran subsidios, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, criticó la filtración de la información personal de las personas.

Dentro de el listado, se encuentran personas renombradas del mundo del espectáculo, la política, el empresario y el deporte, según la información publicada por Jorge Rial en C5N y que luego fue replicada por Página 12.

Al respecto, la titular de la cartera energética aseguró que “esa información no ha salido de la Secretaría” y afirmó: “La repudio”. En ese sentido, antes de participar del evento Council of the Americas, reiteró: “No estoy de acuerdo con la filtración de datos personas, esa información no se filtró desde la Secretaría”.

Royón consideró como "injusto" que el subsidio sea "indiscriminado".

Esta situación se da en el marco de las duras críticas que recaen contra el Gobierno por la segmentación de tarifas. Por esto mismo, al difundirse la información, los periodistas apuntaron contra las personas que “no renunciaron a los subsidios en 2011”, cuando la, en ese entonces, presidenta Cristina Kirchner propuso una renuncia voluntaria a la ayuda económica del Estado.

Antes de repudiar la filtración, Royón defendió la iniciativa del Estado de modificar el sistema de subsidios energéticos y explicó que esta iniciativa “busca orden fiscal y tarifas justas”.

El repudio a la información filtrada

Una vez que se hizo pública la lista, muchos políticos salieron al cruce y condenaron la publicación de los datos personales. En ese sentido, la diputada nacional María Eugenia Vidal aseguró en sus redes sociales: “Ahora que gobiernan ellos denuncian y persiguen a argentinos que siempre pagaron sus facturas, para justificar la suba de tarifas”.

Tarifas sociales, comercios y pymes: qué dijo Flavia Royón sobre la nueva segmentación

Cristian Ritondo, por su parte, tildó a la publicación de los datos de “fascista”. “Ahora quieren corregir este desastre de un plumazo, con un ajuste de tarifas que encima niegan disfrazándolo de reordenamiento de subsidios. Y lo peor, hacen fascismo publicando listados de gente que ellos mismos subsidiaban de manera automática”, disparó.

RdC/fl