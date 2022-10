El dirigente sindical de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y lanzó duras definiciones, además de que lo acusó de haber querido “eliminar los derechos de los trabajadores”.

“Macri es un trastornado. Estoy seguro que si él vuelve a ser presidente, nos va a querer meter presos”, disparó Moyano en un diálogo con Gustavo Sylvestre al aire de Radio 10.

Las declaraciones de Hugo se dan luego de que el expresidente apuntara contra Pablo Moyano. “No hay futuro en un país donde Pablo Moyano puede apretar, entrar en una fábrica y fajar empleados”, expresó Macri.

Macri tuvo una relación conflictiva con los sindicatos durante su gestión.

Frente a esto, el dirigente sindical el jefe de Camioneros respondió: “Es un descerebrado, no entiendo cómo sale a decir las cosas que dice, no hizo nada por el país y habla como un patriota”. “Pablo no fue a ninguna empresa a maltratar a nadie, es todo mentira, en cambio los que se robaron todo están prófugos fuera del país”, agregó.

En ese sentido, Moyano recordó que se reunió una sola vez con el exmandatario cuando se encontraba en funciones y afirmó: “Quería eliminar los derechos de los trabajadores y ahora vienen por eso”.

“Yo recuerdo que cuando OCA estaba en plena crisis, Macri quería eliminarlo a través de Mercado Libre porque es socio y nosotros le dijimos que estaba loco", contó. De esta manera, aseguró que, desde el gobierno de Juntos por el Cambio, le dijeron a los sindicalistas que “tenían los lugares para meterlos presos”, algo que terminó “saliendo a la luz”, según sus declaraciones en relación con la "Gestapo antisindical".

Frente de Todos y la situación económica

En medio de la difícil situación económica y las fuertes internas que golpean al Frente de Todos, Moyano defendió al Gobierno de Alberto Fernández.

“El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pareciera que nadie se da cuenta de lo que pasa en el mundo, es fácil criticar”, resaltó.

La advertencia de Pablo Moyano a Mauricio Macri: "Van a tener cada quilombo"

En ese sentido, frente a un poco alentador escenario político para las elecciones presidenciales de 2023, Moyano ratificó: “Si Mauricio Macri vuelve a ser presidente, nada nos va a debilitar, los jóvenes van a reaccionar, nadie les puede sacar los derechos”. Así, consideró que “la derecha viene a poner una esclavitud moderna”.

