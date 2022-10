El incómodo silencio de Macri sobre los dichos de Carrió por espionaje durante su gobierno

Este martes por la noche, Mauricio Macri estuvo como invitado en Solo una vuelta más, programa que conduce Diego Sehinkman en TN. En el reportaje, el expresidente habló de todo: las ganas de que Patricia Bullrich sea presidenta, le hizo un guiño a Javier Milei y le respondió a Pablo Moyano. Sin embargo, se mostró incómodo cuando le preguntaron sobre los dichos de Elisa Carrió, quien denunció el fin de semana al aire del programa de Mirtha Legrand haber sido víctima de espionaje ilegal durante su gobierno.

En la entrevista le mostraron una foto de Lilita en la pantalla gigante del estudio y el conductor le pidió al líder del PRO que dijera unas palabras sobre ella. "Compañera de ruta de muchos años", respondió Macri escueto. Sehinkman insistió y le solicitó que jugara "una carta más".

"¿Pica, un corazón o un trébol? ¿Qué querés?", le retrucó el empresario entre risas. Acto seguido, completó: "A veces me cuesta entender algunas cosas que dice". Luego sostuvo que "a esta altura" no está para "interpretar nada". Y añadió: "Solo trabajo por las ideas, por los valores, por la convicción".

"¿Te sorprendió el comentario que hizo el otro día sobre los servicios de inteligencia?", indagó Sehinkman y Macri defendió a al excanciller Jorge Faurie, el apuntado por la líder de la Coalición Cívica: "Faurie es un señor. No entendí la verdad, porque Faurie es un señor, pero bueno, ya está". El conductor le repreguntó si no había entendido lo que dijo la exdiputada acerca del espionaje ilegal y el exjefe de Estado, en silencio, visiblemente incómodo, negó con la cabeza y tomó agua.

¿Qué había dicho Carrió?

El pasado sábado por la noche, la mesa de Mirtha Legrand fue el escenario donde se dio un encuentro entre Elisa Carrió, y el periodista de La Nacion Hugo Alconada Mon. Todo comenzó cuando al comunicador le consultaron sobre tareas de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri y recordó que comenzaron a espiarlo cuando publicó notas referidas a "la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y el virtual rol de (Gustavo) Arribas, titular de la AFI, en una serie de movimientos de dinero vinculados a operadores de Lavajato".

Alconada Mon siguió con su relato y contó que tras la salida de las publicaciones comenzaron las tareas de espionaje en su contra. "En los mismos días que publicamos eso, ordenaron seguirme a mí. Incluso hay audios entre los espías en los que hablan de cómo intentan cazar a mis fuentes, identificar a quienes hablan conmigo", manifestó el periodista en relación al modus operandi de los espías que tenía detrás.

Pero no todo estaba dicho todavía. Eso porque del otro lado de la mesa escuchaba con atención la líder de la Coalición Cívica, que desde hace tiempo insiste públicamente con que fue víctima de maniobras por parte de personas de su propio gobierno.

De hecho, semanas atrás había apuntado a la entonces ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por cambios en su custodia con el supuesto fin de espiarla.

Pero ahora apuntó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, integrada por Arribas y Silvia Majdalani, y también señaló al ex canciller Jorge Faurie.

Carrió apuntó contra Faurie por el espionaje

"Yo que fui responsable de este Gobierno quiero decir que la Coalición Cívica impugnó y no votó a Majdalani en la Comisión Bicameral de Seguridad y no dimos el acuerdo en el Senado", arrancó la ex diputada nacional.

De inmediato, Elisa Carrió contó que luego de la publicación de las notas a las que hizo referencia Alconada Mon presentó una serie de denuncias para que se investiguen los presuntos delitos. "Lo denuncié a Arribas y cerraron la causa", afirmó.

En ese momento, lanzó: "Yo sufrí tanta persecución, son 30 años... pero nunca había venido por parte de sectores de mi propio Gobierno".

Unos segundos más tarde, añadió: "Hay un caso bajo secreto de sumario porque no quiero comprometer a Juntos por el Cambio. Pero el daño a mi familia es irreparable. Fue el canciller (Jorge) Faurie parte de eso".

Macri: "Duhalde me ofreció ser candidato a presidente en 2003 para competir con Menem"

En diálogo con Cristina Pérez al aire de Radio Rivadavia, Mauricio Macri reveló que "antes de Néstor Kirchner, Ramón Puerta me llama y me pide que vayamos a Olivos porque Eduardo Duhalde quería hablar conmigo". "Una noche comiendo en Olivos Duhalde me mostró un montón de encuestas que mostraban que yo ganaba o empataba contra el expresidente Carlos Menem y que en la segunda vuelta Menem no ganaba. Yo le dije que no tenía experiencia y él me dijo que me iban a acompañar, que iba a andar todo muy bien", confesó.

JP/fl