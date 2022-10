Las declaraciones que hizo el fin de semana la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvieron a poner en agenda el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Ahora, la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que "si Macri gana volverá a espiar" y que probablemente "la deben haber seguido" a la ex diputada.

La ex interventora que llegó de la mano del Frente de Todos contó que cuando asumió se le acercaban los ex funcionarios del organismo para contarle en qué trabajaban. Recordó que "me decían, por ejemplo, que en tal lugar había pintadas de un dirigente en color rojo y blanco, por lo que se había pasado al radicalismo".

De esa manera, Caamaño buscó poner de manifiesto que los seguimientos a dirigentes políticos era algo habitual.

El fin de semana, Carrió y Alconada Mon dijeron que fueron espiados durante el gobierno de Macri.

En declaraciones a La García (AM 750), Caamaño dijo que "seguramente la deben haber seguido" a la fundadora de la Coalición Cívica, y agregó: "Nosotros encontramos algo en algún momento de un viaje a Paraguay. No encontramos nada sobre el hijo, pero si el parte de que había hecho ese viaje".

El sábado a la noche, la ex diputada nacional contó en el programa de Mirtha Legrand (El Trece) que “sufrí mucha persecución, pero nunca tanta como parte de sectores de mi propio gobierno”. Apuntó, en esa línea, al ex canciller Jorge Faurie.

Elisa Carrió denunció que fue espiada durante el macrismo

Caamaño: "Si gana Macri volverá a espiar"

Caamaño, ex fiscal federal, estuvo al frente del organismo encargado de las tareas de inteligencia desde la asunción del presidente Alberto Fernández y puso en ejecución un decreto para que el organismo deje de actuar como "auxiliar de la Justicia", es decir, que no se le puedan encargar escuchas. "El macrismo hizo un punto a punto desde la Dajudeco a la AFI para que pueda escuchar a pesar de que por ley no puede hacerlo", sostuvo.

Consultada en La García (AM 750), la funcionaria que estuvo al frente del organismo hasta la llegada de Agustín Rossi fue tajante al asegurar que "si gana Macri la AFI volverá a ser un lugar de espionaje" porque "es algo que lleva encima".

"Lo hizo cuando estuvo como jefe de Gobierno, no se en Boca. Pero si que es parte de él. No puede existir sin hacer espionaje. Hay organizaciones sociales, dirigentes que han sido espiados incluso de su propio espacio político. No le hace asco a nada", soltó.

CFK pidió ser querellante en la causa que investiga a Revolución Federal

En esa línea, la ex funcionaria judicial dijo que durante su paso por la AFI hizo una decena de denuncias y se quejó porque todas quedaron paralizadas en los tribunales de Comodoro Py. "Hemos avisado por escrito que encontramos información y nadie vino a pedir nada", dijo.

Finalmente, en la entrevista le preguntaron cómo cree que está la Argentina en términos judiciales. "Estamos en el subsuelo", lanzó.

"Tenemos un Poder Judicial que no da Justicia a les ciudadanes. La corporación judicial se dedica al lawfare, a no impartir Justicia. Hemos sacado a la AFI de ese lawfare, lo cual es bastante, pero los medios siguen, la corporación judicial sigue. Hay que tipificar el lawfare", cerró.

AS/ff