El alarmante pronóstico de Carrió: "Después del Mundial chocamos, esto no tiene salida"

La dirigente de la Coalición Cívica e integrante de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, vaticinó esta noche que el país "chocará" en diciembre tras el Mundial de Qatar 2022, ya que indicó que "la inflación no va a parar y va a crecer", al tiempo que precisó que "esto no tiene salida".

"Cuando la clase media por la inflación empieza a pasar a la mitad en el consumo, también deja de dar propina. Estoy repitiendo las palabras de 2001. Es lo que está sucediendo hoy", afirmó Carrió entrevistada por Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano que se emite por TN.

También anticipó que la Coalición Cívica "no va a acompañar" el proyecto de ley del Presupuesto 2023, ya que a su entender "es poco serio".

"Me parece poco serio porque prevé una inflación del 65 por ciento y no recorta donde tiene que hacerlo. La Coalición Cívica no lo va a acompañar, pero en Juntos por el Cambio hay discusiones, porque cada uno mira lo que le conviene a su provincia y no al país", sostuvo Carrió.

Además, consideró que Alberto Fernández "se va a ir como el peor presidente, pero puede irse como el que garantizó un proceso democrático en medio del caos".

En otro orden, la dirigente de la CC evaluó que "hay un 20 por ciento de la población que hoy no puede hacer changas y el que ofrece trabajo, lo hace a un precio que la clase media no puede pagar".

"En 2001 me preguntaba cómo es posible que la sociedad no reaccione. Esto está en ebullición y este problema se va a agravar en diciembre. Después del Mundial de Qatar chocamos", comparó Carrió.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), "Lilita" explicó que "la clase media que antes daba trabajo a otras personas porque había dinero para lo básico, empiezan a hacer esos trabajos ellos mismos, por ejemplo, lavar el auto".

"Lo que se está produciendo a pasos agigantados es que no hay propinas ni changas, que es trabajo independiente para mucha gente. Se va acercando, incluso gente de clase media-alta dice que no puede pagar la matrícula de sus hijos", apuntó.

Asimismo, consideró que "la alta inflación produce un recorte de los gastos y una prevalencia sobre aquellos gastos necesarios", al tiempo que volvió a comparar la situación actual con la que llevó al presidente de la Alianza Fernando de la Rúa a interrumpir su gobierno.

"Ese fue uno de los desencadenantes más importantes de la crisis de 2001", indicó la ex diputada nacional.

Carrió habló sobre la situación del campo

En otro orden, advirtió que el campo no entregará los recursos que el país necesita para paliar la crisis que, a su entender, se avecina.

"El campo no hará el milagro porque estamos viviendo la segunda mayor sequía que hemos visto en todas nuestras vidas. En Buenos Aires, La Pampa húmeda, está quebrada la tierra y no están pudiendo recoger el trigo, cuya cosecha en las mejores condiciones va a tener el 50 por ciento", explicó.

Asimismo, amplió: "Es posible que, si no llueve en esta parte de octubre y noviembre, los daños sean mucho mayores, Y si a eso le sumás la helada, le van a dar el trigo y la cebada a los animales, que están con los precios parados pese a que la carne aumenta".

"Además está el tema de las retenciones, que les impide comprar insumos. Pero algunos no saben si van a poder sembrar la cosecha gruesa (la soja), que trae los dólares de marzo. Esto por lo menos en la mitad de los sectores del país. Sin esa liquidación no hay negocio posible. Y los que retienen la soja no van a liquidar, porque con tantos tipos de cambio, prefieren esperar", remarcó.

Carrió indicó que "con esta situación de sequía, y lo que sucedió en Brasil, Uruguay y Paraguay sin retenciones, hay que replantearse en serio el tema de las retenciones y si se va a empezar de cero y ser un país que crezca".

"Es distorsivo que los recursos de la Argentina vengan de retenciones al campo, porque sino nunca se va a crecer. En diciembre vamos a tener poca liquidación y no vamos a tener reservas", cerró "Lilita".

La líder de la Coalición Cívica también habló sobre la polémica interna generada por un proyecto presentado por su espacio. La CC busca eliminar el régimen de beneficios de Tierra del Fuego, lo que generó cruces con la UCR.

En ese marco, Carrió apuntó contra el empresario Nicky Caputo, amigo de la infancia de Mauricio Macri, y dueño de una empresa que ensambla teléfonos celulares en el sur: "El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo es una vergüenza. Hay que terminar con los elefantes de la Argentina”.

Carrió apuntó a Patricia Bullrich

En ese sentido, siguiendo con los cuestionamientos internos, también apuntó a la presidenta del PRO por su propuesta de usar las Fuerzas Armadas para resolver los conflictos mapuches en Villa Mascardi y del narcotráfico en Rosario. "Los candidatos en campaña dicen lo que la gente quiere escuchar. No voy a decir nombres. Pero escuché a personas decir que para combatir el narcotráfico, hay que utilizar a las Fuerzas Armadas", dijo sin mencionarla.

"Esto es mentira. Mentira. La gente escucha y le dice ‘muy bien’. Pero señores, hay que entender que no hay ejército. Un cabo o un suboficial de las FFAA gana 50 mil pesos. Le estamos entregando las fuerzas armadas a los narcotraficantes”, argumentó.

