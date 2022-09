Elisa Carrió fue invitada este miércoles 28 de septiembre por la noche al programa A dos voces emitido por TN, donde analizó la coyuntura política y social del país, sin olvidar el atentado y la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Cuando uno habilita el tumulto, te puede venir la cuchillada y cuando uno juega con fuego, a veces se quema", advirtió. Fiel a su estilo, la dirigente volvió a agitar la interna en la alianza de JxC.

En el marco del programa conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, "Lilita" se refirió al ataque que sufrió la ex presidenta: "Lamento mucho que haya sido una víctima de un atentado. Pero si las cosas siguen así, va a haber muchos".

"Miren lo que pasó en Moscú", agregó, "alguien asesinó a siete personas. Lo mismo en Estados Unidos, con las juventudes neonazis. No hay que olvidar que Argentina también tuvo muertos. En la época de Menem, testigos fueron asesinados en causas claves. A mí me han amenazado de muerte".

Carrió negó que haya discursos violentos: “Ya sabemos quiénes generan odio, el odio empezó con el kirchnerismo"

Con respecto a la veracidad del intento de magnicidio, expuso lo siguiente: "Hubo un revólver. El hecho existió y le pido a la nación que no ponga en duda eso. La verdad es que si te quieren matar, te matan muchachos. Eso es una obviedad y no está en discusión bajo ningún concepto".

Pero también se permitió bromear con la banda de "los copitos" cuando declaró que "hubiera comprado los copitos de azúcar, porque me gustan los colores".

"Menos mal que ya no vivo ahí", indicó "Lilita", quien trasladó la responsabilidad del ataque a la fuerza de seguridad que debía custodiar a la titular del Senado.

Elisa Carrió estuvo en A dos Voces - Captura de pantalla (TN)

"Hay muchos errores de la Federal. No sé si Aníbal Fernández está cubriendo a la Federal. Pero no dudo de que hay partes autónomas en las fuerzas que trabajan bajo sus propios intereses", precisó.

También aludió a los movimientos políticos de ultraderecha que se expresaron en favor del atentado al señalar que "esto pasa en todos lados, porque las juventudes neonazis están apareciendo en todo el mundo".

Carrió: "Cristina está desesperada"

Respecto a una eventual postulación de Cristina en las elecciones del próximo año, consideró que reúne "solo el 20 por ciento de los votos", al tiempo que reveló: "No la veo fuerte, al contrario. Está desesperada, pobre, porque le viene una posible condena".

En cuanto al mandatario nacional, Alberto Fernández, expuso "no tiene decisión de gobierno, pero puede ser una figura importante al momento de garantizar una transición electoral pacífica".

Carrió: "Macri desprecia al radicalismo"

Por otra parte, recalentó la interna de Juntos por el Cambio al advertir que el ex presidente Mauricio Macri destrata a la UCR, en especial al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por lo que señaló que esa relación debe cambiar.

"Juntos por el Cambio está unido, pero no hay un líder. Macri no es líder de Juntos por el Cambio, sino que lo es del PRO. Yo soy líder de la Coalición Cívica y Gerardo Morales lo es del partido radical. Necesitamos trato y respeto de parte de las tres fuerzas. Creo que hay que mejorar el trato con el radicalismo, no se puede estar despreciando en lo público y en lo privado al partido radical", remarcó.

"Macri desprecia permanentemente en lo privado y en lo público al radicalismo", afirmó.

Además, afirmó que "el principal problema de la Argentina en la actualidad no es la político, sino la salud mental".

"La no credibilidad a la política y todo lo que tenga que ver con ella está dada justamente por la falta de salud mental y el poco sentido de nuestras vidas. Hay una depresión generalizada que se agravó producto de la pandemia y en la que no tuvo tanta injerencia la clase dirigente. Porque cuando uno vota imbéciles, gobiernan imbéciles. Y el resto que integramos el círculo político no podemos hacernos cargo. Hubiesen votado a otros", aseveró.

Mauricio Macri y Lilita Carrió

Y completó: "La Argentina está mal. Somos la ausencia absoluta de ley. Se usurpan tierras, se roban. Cualquier cosas puede pasar. Abusan de la sociedad".

Asimismo, consideró que el actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, es el dirigente idóneo para resolver este problema dentro de la Ciudad y bajo el cargo de jefe de Gobierno, por lo que lo posicionó por encima del ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del senador Martín Lousteau.

"Yo creo que un hombre que puedo cuidarnos la salud en un momento, es un hombre sensato y que entiende la magnitud de este inconveniente", consideró "Lilita".

Además, aseguró que "hay otras cuestiones, además de la salud mental, a las que hay que prestar atención también como la falta de comida y el aumento de la inflación".

Diagnóstico electoral 2023

Sobre las elecciones de 2023 indicó: "Más allá de que se diriman las PASO o no, Juntos por el Cambio está en condiciones de presentarse ya que cuenta con los recursos y las estructuras necesarias. En todo caso, el problema lo tiene el oficialismo".

Sobre la gestión de Macri, la dirigente de la Coalición Cívica aseguró que "no fue un fracaso", sino que fue "un gobierno bueno, con enormes limitaciones, porque no gobernó la coalición, sino el que fue elegido presidente, quien tuvo aciertos y errores".

Carrió sobre la toma de escuelas: "Hay políticos promotores de la ira"

También reflexionó sobre el conflicto originado a raíz de la toma de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires: "La ira es la que toma los colegios en la Ciudad y hay políticos promotores de la ira".

