Revolución Federal, la organización de ultraderecha que se encuentra en la mira por sus vínculos con los imputados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, se movilizan con guillotinas y emplean el método del escrache para "apretar" e intimidar a sus adversarios políticos. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detectó audios de la agrupación en los cuales anticipaban la tentativa de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y planificaban futuros atentados contra Alberto Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner.

Desde junio, los integrantes de Revolución Federal, junto con Nación de Despojados, encabezaron múltiples escraches dirigidos a diversas figuras del oficialismo y del Frente de Izquierda, desde diputados hasta ministros como Sergio Massa. Los ultimátums y las guillotinas forman parte de su modo característico de irrumpir en las calles.

Los escraches de Revolución Federal

En este marco, funcionarios del oficialismo y dirigentes de izquierda han sido víctimas en los últimos meses de las sistemáticas amenazas de la organización fundada por Leonardo Sosa. Jorge Ferraresi, Sergio Massa, Juan Grabois y las diputadas Mirta Tundis (Frente de Todos) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) son algunos de los casos más visibles.

La organización ligada a Brenda Uliarte dijo que recibió dinero de un grupo empresario

Algunos referentes de la oposición fueron destinatarios del violento método de confrontación aplicado por la organización de ultraderecha: en efecto, a comienzos de julio, el diputado Rodrigo de Loredo fue presionado por los activistas en una confitería cercana al Congreso de la Nación.

Revolución Federal también participó el 18 de agosto en la marcha convocada frente a la Casa Rosada, en la cual arrojaron antorchas encendidas y bombas molotov a la sede de gobierno. Brenda Uliarte estuvo presente en la violenta movilización.

FOTO: Instagram revolucionfederal_

FOTO: Instagram revolucionfederal_:

El 23 de agosto, con posterioridad al alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, se manifestaron en la puerta de la casa de la vicepresidenta para reiterar sus consignas violentas.

Con respecto a la utilización de las guillotinas, el propio fundador de la agrupación, Jonathan Morel, en un reportaje brindado a Página 12 explicó: "La plata que ganamos en nuestro laburo la ponemos acá, compramos antorchas, la guillotina que hicimos para la marcha de la 9 de Julio".

“Buscamos gente que esté harta de este sistema (...) Nos une el repudio contra el kirchnerismo”, amplió Sosa ante dicho medio.

Cristina Kirchner rompió el silencio para cuestionar una tapa de diario

Los audios que comprometen a Revolución Federal

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aportó este jueves 15 de septiembre audios de los miembros de la Revolución Federal en los que anticipaban lo que fue el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también planificaban futuros ataques contra el presidente Alberto Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner.

"¿Pasas todavía de Máximo?", le pregunta uno de los integrantes de la organización a otro que es de Santa Cruz. Ante la respuesta negativa, expresó: "Uh, cómo no lo mataste, boludo".

FOTO: Instagram revolucionfederal_

FOTO: Instagram revolucionfederal_

Los chats de Brenda Uliarte develaron su plan magnicida: "Mandé un tipo para que la mate a Cristi"

A continuación, otra persona, llamada Jonathan Morel, el fundador de la agrupación que suele realizar escraches a funcionarios del Gobierno, mencionó la idea de atentar contra Cristina, días previos al momento en el que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.

"Yo hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Decía ´lástima que a mí ya me conocen la cara´, porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje. Pero yo te cubro. Si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy y te canto la marcha peronista. Y en cuanto pueda, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia", expresó.

Luego, se escucha otra voz, que sería la de Franco Castelli, otro de los integrantes de la organización, quien propone la idea de asesinar al Presidente.

"Encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viaja en auto, te juro que me planto en cualquier lado. Que me pise, pero se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego. Viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años y voy a hacer Patria", advirtió.

FOTO: Instagram revolucionfederal_

FOTO: Instagram revolucionfederal_

De acuerdo con la agencia de noticias NA, dichos audios serán presentados este jueves como pruebas a Capuchetti para que las amplíe en la causa del intento de magnicidio.

Los mismos fueron recogidos de un espacio de conversación de Twitter entre los miembros de dicha organización el 25 de agosto pasado.

Piden investigar a Jonathan Morel

La Agencia pide que se investigue a Morel, debido a que "la forma de realizarlo es exactamente lo que ocurrió".

Por lo tanto, solicitó en la presentación que se esclarezca "su posible vinculación" con el atentado a Cristina Kirchner.

En función de lo anterior, se denunció a Revolución Federal por instigar a cometer delitos, intimidación pública y amenazas contra el Gobierno, además de incitar al odio por diferencias en las ideas políticas.

CA/ED