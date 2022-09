Sergio Massa presentará este viernes 16 en Comodoro Py una ampliación de la investigación por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. El ministro de Economía aportará videos e imágenes del día de su asunción, cuando Gastón Guerra ataca la camioneta en la que se trasladaba Massa. Se trata de uno de los miembros de Nación de Despojados, agrupación que participó de violentos escraches y estuvo en el edificio de la vicepresidenta en los días previos al ataque.

El ministro será patrocinado por Gregorio Dalbón, también abogado de Cristina Kirchner. Este martes, la vicepresidenta pidió ser querellante en la causa que investiga el intento de asesinato y que ya tiene tres detenidos: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz. "Ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación", adelantó en el escrito con el que presentó a José Ubiera y Marcos Aldazabal para que los habiliten a tener acceso “urgente” al expediente.

Quiénes son los manifestantes que agredieron a funcionarios y periodistas en Casa Rosada

Las pruebas que presentará Sergio Massa

El ministro de Economía presentará pruebas de la agresión que sufrió el 3 de agosto, cuando ingresaba en la Casa Rosada para asumir. Uno de los agresores es Gastón Guerra, quien horas más tarde justificó la violencia en una entrevista con Lilia Lemoine, fotógrafa y maquilladora de Javier Milei.

“Lo que vos hiciste fue reaccionar como cualquier persona de bien”, le dijo la dirigente libertaria, quien además de trabajar con Milei, en 2019 fue candidata a diputada nacional en la boleta de José Luis Espert. “Lo raro es que estemos tan callados y quietos”, le planteaba Lemoine a Guerra días antes del intento de asesinato a Cristina Kirchner, celebrando y motivando la violencia.

El 28 de agosto, cuatro días antes del ataque, Guerra se fotografió en el departamento de la vecina de la vicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto y escribió en sus redes: “Y si no la llevan presa…Qué quilombo se va a armar. Ah no, así no era. Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación Argentina” y escribió el hashtag “van a correr” que usa también Revolución Federal para salir a la calle en contra del gobierno nacional. Ese día, Guerra estuvo en el edificio con Leo Sosa, miembro de esta agrupación.

Cristina Kirchner pidió ser querellante en la causa de su atentado y designó abogados

El 18 de agosto, la detenida Brenda Uliarte participó de una de las convocatorias de estas agrupaciones. Se trató de la marcha de las antorchas en la Plaza de Mayo en la que encendieron las antorchas y las tiraron adentro de la Casa Rosada.

Sergio Massa acordó la estrategia judicial con la vicepresidenta. Esperó a que Cristina Kirchner primero se presente como querellante para también él involucrarse en la causa, algo que hará este viernes. El del 3 de agosto fue el primer ataque que sufrió el ministro, pero no el único en el que participaron estas agrupaciones. Todo constará en el escrito que acercará Dalbón a los tribunales.

