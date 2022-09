La vecina de la vicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "Revolución Federal es un grupo de WhatsApp de gente que se agrupa y se organiza". Luego, afirmó que "el organizador es una persona" y, por último, aseveró que "no sé si hay una banda, pero en todo caso yo no soy la jefa".

Corina Paset (CP): Estamos junto a la vecina de la vicepresidenta. Contános por qué se viene hablando mucho en los últimos días de la supuesta relación que tendrías con los agresores de Cristina Kirchner.

Entiendo que con un 50% de pobreza y 100% de inflación como no hay espectáculos de revistas y chimentos algo tienen que inventar para llenar algunos diarios. Todo comenzó el viernes en el programa de Jorge Rial donde levantaron una nota que tenía dos datos y muchas conjeturas, de ahí se fue armando como que soy la jefa de la banda.

No hay nada más alejado de la realidad, yo no tengo ningún vínculo con los agresores. Es un acto que hay que condenar más que repudiar, además de castigarlo.

La inferencia que hicieron es que una de sus inquilinas era abogada de Revolución Federal y esta institución no dice que no haya tenido nada que ver con el atentado sino simplemente que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte habían ido a una marcha de la misma. ¿De eso se la acusa?

No, lo que pasa es que estamos confundiendo un montón de cosas. Revolución Federal es un grupo de WhatsApp de gente que se agrupa y se organiza, ni siquiera tienen una personería jurídica.

Entrevistamos ayer al organizador de ese grupo.

El organizador es una persona. Gladys es la abogada de uno de los chicos (Leonardo), que no sé si el que organiza, porque protagonizó un incidente con la policía cuando fue el tema de la vigilia. Leonardo se resistió y necesita una defensa para eso. Gladys sí vive en casa, tengo una casa con muchas habitaciones.

La relación apareció casualmente por estar en su casa y ver que Leonardo necesitaba un abogado, no una relación preexistente.

La relación es de Gladys con Leonardo. El pedido de patrocinio lo hace una chica que es mi amiga y clienta de dicha abogada. Mediante mi amiga conozco a Gladys.

¿Ella a Leonardo lo conocía desde antes?

Eso se lo puede responder Gladys, yo tengo el número y le puedo dar el número a Corina. Tengo entendido que es a partir de ese incidente, pero me parece que lo mejor es ir a la fuente.

Ayer sacamos a Leonardo y pasábamos algunas conversaciones de ese chat, había un militar retirado que decía que era de otra generación y que él recomendaba que, en vez de un carro hidrante, pongan nafta para posteriormente prender un fósforo y prenderlos fuego.

Es tristísimo.

Ayer hablé con Horacio Verbitsky y yo hacía una reflexión en la que él no estaba de acuerdo donde diferenciaba lo que es una conversación privada de una pública. Verbitsky sostuvo que si se amenazaba de un delito daba lo mismo que fuera privado que público y ponía el ejemplo de que un juez podía haber intervenido el teléfono. Uno escucha a mucha gente decir que hay que matarlos a todos, lo que no quiere decir de que eso se tenga que llevar a la práctica. Ahí está la famosa discusión entre la metáfora y la metonimia.

Estoy de acuerdo con usted. También quiero traer a colación que podemos partir de dos puntos que son lo público y lo privado, pero que en el medio hay infinidad de gradientes. Las redes abren eso y empiezan a haber instancias intermedias que todavía no entendemos en qué lugar las vamos a ubicar.

Ese tipo de conversación no es de un lugar tan público como lo es una radio, sino que es un grupo en donde se suma gente a un space donde muchas veces la gente se une a él y el que está administrando no se da cuenta de esto.

A veces hablamos en grupos de Telegram o Twitter como si estuviéramos en casa, algo que sería lo mismo que salir a la calle desnudo. Tenemos que dar cuenta cuando estamos en lugares públicos, semipúblicos o en grupos con gente cuya identidad conocemos y que está referenciada, como también otros en los que ingresa cualquiera.

Muy buena metáfora. Es como salir a la calle desnudo. Estamos mostrando la tapa de Página/12 en donde usted está junto al fiscal Carlos Stornelli.

Indicada como la jefa de la banda, nada más lejos de mi. No sé si hay una banda, pero en todo caso yo no soy la jefa.

Le hice escuchar el audio porque allí se dice eso que en lugar de colocar agua habría que poner nafta y prender fuego a todos. Quería pedirle una reflexión crítica de una oralidad aunque sea semipública y ayudar a la gente a calmar los ánimos.

Ni siquiera es un favor que me tenga que pedir porque muchas veces administré espacios y cuando alguien empieza con el 1% hablando con motes peyorativos respecto a la gente que milita a Cristina yo los corto de una porque se tiene que terminar esta idea agredir al otro para erradicar el problema.

Los conflictos se solucionan poniéndonos de acuerdo y resolviendo las diferencias con la palabra. Me parece que ese señor atravesó situaciones muy traumáticas y que no las resolvió, por lo que no me parece nada felices sus propuestas. Palos y piedras nos van a llevar a que nos terminemos matando.

Con violencia no vamos a sembrar nada a futuro. Mi actitud es de siempre buscar un poco de esto. Hay gente que cree que desde mi balcón colgué banderas ofensivas. Una vecina recién al aire me insultó, saben quién soy. Yo trato de generar acuerdos y hablar con todos los medios.

