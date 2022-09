Miguel Pichetto analizó este martes 13 de septiembre el escenario posterior al atentado a Cristina Kirchner e insistió en que se deben analizar el hecho de otra manera y preguntarse "a quién hubiera beneficiado" el eventual asesinato de la vicepresidenta. El Auditor General de la Nación negó que el ataque hubiese sido bueno para el frente opositor y cuestionó la "misa por la paz" realizada este sábado.

"Hay que preguntarse, si esa basa salía, ¿esto a quién beneficiaba?", cuestionó Pichetto en diálogo con María Laura Santillán en el programa La Mañana de CNN por CNN Radio, y enfatizó en que "hay grupos o sectores que alientan la violencia en la Argentina".

El dirigente de Juntos por el cambio respondió luego a su propia pregunta: "La oposición no se hubiera beneficiado de ninguna manera porque aspiran a ganar las elecciones democráticamente, tiene grandes posibilidades y hay una gran expectativa en la sociedad argentina".

En este sentido, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri también se pronunció con respecto a la falta de un diálogo posterior entre el oficialismo y la oposición. "Hay que hacer el máximo esfuerzo en la Argentina para tratar de encontrar un camino de cordura, de responsabilidad, de racionalidad", sostuvo.

"El mayor responsable ha sido el presidente (Alberto Fernández). La primera respuesta de la oposición fue repudiar el atentado y creo que fue una respuesta unánime, coherente, responsable. Renglón seguido aparece el presidente de la Nación echándole la culpa a la oposición, los medios de comunicación y la justicia, es muy difícil a partir de allí la construcción de un camino de diálogo", añadió Pichetto.

En esta misma línea, reiteró: "Había comenzado un proceso que podría haber concluido en un diálogo institucional donde el Gobierno debería haber convocado responsablemente pero esto no se dio porque se trató con una visión parcializada".

Por otra parte, el Auditor General de la Nación criticó duramente la "Misa por la Paz" que se realizó en Luján, a cargo del arzobispo Jorge Scheinig y señaló que fue algo "lamentable" y la calificó de "sectorial".

"La misa realmente me pareció lamentable. Fue una misa con un carácter sectorial, no se invitó a todo el mundo. Lo lamentable es que la Iglesia tomó una postura facciosa, clasista y no hay una voz de la Iglesia que convoque a un diálogo inteligente. Hay una actitud de visión sectorial", manifestó.

A su vez, Pichetto señaló que el error estuvo en que "había gente que no tenia nada que ver con el catolicismo" y remarcó: "Cuando el padre convoca a estrecharse las manos es un acto muy sobrio de pocos minutos, eso fue un conjunto de abrazos y reuniones por el desconocimiento al rito católico. Había gente que no tiene nada que ver, algunos nunca creyeron en Dios".

