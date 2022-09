Horacio Rodríguez Larreta criticó la misa que se realizó el sábado en la Basílica de Luján en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de que sufriera un atentado el pasado 1 de septiembre. En este sentido, el jefe de Gobierno porteño señaló el acto como "un extremo".

"Tomó un tono partidario y ahora es la propia Iglesia la que está cuestionándolo, veía que un obispo pedía disculpas.. Haber politizado una misa es un extremo", manifestó Rodríguez Larreta en diálogo con Cadena 3 sobre el encuentro religioso al que asistió parte de la cúpula del oficialismo.

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad también celebró la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones municipales en Marcos Juárez, Córdoba, y calificó el triunfo como un "espaldarazo" para el partido a nivel nacional.

"Vi mucho entusiasmo de la gente, creo que es gratificante que se valore el trabajo de Dellarossa a partir del voto pero también es cierto que tiene una connotación nacional. Lo tomamos como un espaldarazo al proyecto nacional de Juntos por el Cambio", expresó.

En esta misma línea, insistió en que "es muy importante que se pueda trabajar de forma coordinada en el proyecto nacional que sueñan con la provincia para aumentar el desarrollo, la producción y las exportaciones".

Por otra parte, Rodríguez Larreta reprochó que tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner "no se haya aprovechado la oportunidad para hacer un llamado a la unidad".

Al contrario, el jefe de Gobierno porteño señaló: "El presidente Alberto Fernández mostró vocación por partidizar el tema, echando culpas a la prensa, a la Justicia y a la oposición. Ahí muestran el daño que le hace la grieta a la Argentina".

"Hasta ahora lo que ha habido no es un cambio enorme: algunas medidas aisladas que no muestran a dónde vamos, declaraciones en una dirección o en otra, pero no vemos un plan de desarrollo", concluyó el funcionario en una crítica directa a la gestión actual de la Nación.

Noticia en desarrollo...