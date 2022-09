El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su rechazo a la ley contra “el odio” que impulsa el kirchnerismo y aseguró: “Están proponiendo controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir".

En el marco del anuncio de la recuperación el próximo 31 de octubre del día de clases perdido el pasado viernes, Larreta se pronunció públicamente sobre el proyecto de "Ley Mordaza", una legislación impulsada por Victoria Donda que pretende acabar con los "discursos de odio".

"Todos los días nos levantamos con una Argentina que nos angustia. Mientras tanto, ante tanto dolor, el kirchnerismo sólo los intenta distraer. Ahora con esto de proponer una Ley Mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que todo lo que pasa es culpa del periodismo, de la Justicia, de la oposición", reclamó el jefe de Gobierno porteño.

En esta misma línea, aseguró: "Están proponiendo controlar la libertad de expresión". "No lo vamos a permitir", sentenció Larreta y remarcó que a él "le preocupan mucho los avances sobre la prensa y la libertad de todos los argentinos de expresarse libremente".

"Yo pienso exactamente lo contrario. En vez de callar al que piensa diferente, en vez de la censura, yo propongo más libertad", expresó.

A su vez, remarcó que su propuesta "no es sólo no callar" sino también "escuchar principalmente al que no piensa como ellos". "Yo sé que no es fácil, se requiere mucho más coraje para encontrar acuerdos con el que piensa diferente que para pelearse", enfatizó

"Nuestro equipo siempre está comprometido con el resolver, con el hacer, con el transformar, eso es lo que nos desvela a todos nosotros", resaltó Larreta, casi en tono de discurso de candidatura.

"Sigamos trabajando juntos para convertirnos en ese país que todos soñamos. Un país libre, con una democracia fortalecida, con libertad de expresión, con educación de calidad y con una política al servicio de resolver los problemas de los argentinos", concluyó.