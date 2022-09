Quién es el repartidor que quiso agredir a militantes K afuera de la casa de Cristina Kirchner

Gastón Toledo es repartidor de Rappi y fue detenido el 31 de agosto luego de intentar agredir a militantes kirchneristas con una llave francesa, en las afueras del departamento de Cristina Fernández de Kirchner ubicado en Recoleta. Un día después, intentarían asesinar a la Vicepresidenta. El joven afirmó no conocer ni a Fernando Sabag Montiel ni a Brenda Uliarte.

Veinticuatro horas antes de que de Fernando Sabag Montiel le gatillara en la cara a la ex Presidenta y fallara su disparo, el joven fue detenido afuera del departamento de Juncal y Uruguay por intentar agredir a los seguidores kirchneristas.

Su intento de agresión quedó más expuesto y su persona bajo un manto de sospecha, ya que ocurrió horas antes de que Sabag Montiel accionara su pistola Bersa sobre una de las referentes políticas más importantes del país. Posteriormente se conoció una publicación del joven en redes que, adjuntando el video del disparo fallido, donde decía: "Lo malo que no la mato".

Gastón Toledo en el Ejército

Según se desprende de sus redes sociales, el repartidor de 21 años formó parte del Ejército y posteriormente destituido "por decisión de la Fuerza", como indican sus antecedentes.

En un diálogo que mantuvo con la periodista de PERFIL y C5N, Rosario Ayerdi, Toledo explicó su verdad y negó conocer a la pareja que por estas horas está sindicada como parte intelectual del intento de homicidio a CFK.

"No los conozco a Montiel y a Brenda", aseguró el repartidor, que negó querer agredir a la Vicepresidenta el día donde perdió los estribos contra la militancia K.

"Lo malo que no la mato": el mensaje del joven luego del intento de asesinato de Cristina Kirchner

Sin embargo, al ser consultado sobre el impacto de la muerte de Cristina Kirchner, declaró: "Me da igual si la mataban o no, que este viva o muerta, no repercuta en mi vida, ni mejora mi vida, porque yo me tengo que romper el orto, para tener la vida que quiero tener y cumplir mis objetivos".

Los abogados de Cristina Kirchner aseguran que "no fueron dos loquitos sueltos" y apuntan contra Nicolás Caputo

El pasado en el Ejército del repartido de Rappi

El mismo día en que fue detenido, Toledo aseguró que odiaba al peronismo y lo culpaba de los males del país. "No milito para ningún partido, solo veo las propuestas que encabezan cada candidato, merecemos tener un buen país, en todos los sentidos, porque esta Argentina da para muchas cosas, si es manejado por inoperantes y personas que solo piensan en si mismo, caerá en decadencia y estaremos siempre en el mismo lugar, en vez de avanzar vamos a seguir retrocediendo", sostuvo.

A trece días del hecho, la investigación que encabeza la jueza María Eugenia Capuchetti está reconstruyendo los vínculos de Sabag Montiel y Uliarte. Entre ellos, hay hipótesis sobre sus contactos con violentos que participaron de escraches en pasadas manifestaciones contra el gobierno. "Nunca estuve en alguna marcha en contra del gobierno", aseguró Toledo, despegandose de lo que sucedió la noche del 1 de septiembre.

Los antecedentes de Toledo en el Ejército

Ante una pregunta de Ayerdi sobre la relación con la pareja que planeó el ataque contra Cristina Kirchner, el repartidor ratificó: "No, no los conozco, yo no voy a ensuciarme, me espera un gran futuro, voy a convertirme en futbolista y estudiar una carrera, entonces no voy a ensuciarme con estas cosas, ni perder tiempo".

"Tengo sueños, por eso salí de mi zona de confort. Estando en el ejército, no iba a tener la libertad que tengo ahora", expresó el joven. Según consta en sus antecedentes, fue dado de baja del Ejército el 17 de mayo del 2021. En el apartado "causa", dice textualmente: "Por decisión de la Fuerza-DESTITUCIÓN- (Abandono del servicio)". En su cuenta de Instagram se pueden ver fotos de su pasado entrenando con armas.

Alberto Fernández: "Llevamos décadas de notas periodísticas estigmatizando a Cristina Kirchner"

Qué dijo el repartidor de Rappi sobre su intento de agresión a militantes K

Respecto a la secuencia donde se lo ve sacando una llave francesa de su mochila para ir a buscar a los seguidores de la Vicepresidenta, Toledo expresó: "Primero, nunca quise agredirlos, ellos me agredieron a mi, como te dije, todos tenemos el derecho de expresarnos libremente, siempre y cuando no vayamos a lo físico, en mi caso, por protestar en contra de cristina, sus militantes me atacaron a mitad de cuadra, ellos hablan de amor y paz, pero le insultas a sus líderes y se ponen violentos".

Luego realizó una polémica diferenciación, a propósito de la discusión sobre los discursos de odio que ocupa la agenda del oficialismo y la oposición. "Esta la violencia verbal y física, la verbal no afecta ni lastima, menos si los insultos no van para vos. Y la física lastima, hasta te pueden llegar a matar. Como han pasado casos", expresó.

