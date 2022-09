La reunión secreta entre Cristina Kirchner y un amigo de Macri

La precuela del intento del kirchnerismo de unir puentes con la oposición tuvo su correlato en los primeros días de julio, semanas antes de que el fiscal Diego Luciani pida 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y todo lo que sucedió después. Fue un encuentro entre el amigo de Maurcio Macri y actual senador José Torello con Cristina Kirchner.

El armador fue el senador Adolfo Rodríguez Saá, que se reunió con Torello y ambos coincidieron en la importancia de que se de ese encuentro. "Él recibe al senador, se juntan para hacer un nexo y para hablar del tema de terminar con la grieta, y era el camino", dejaron trascender desde el despacho del puntano.

Así fue que, como publicó Carlos Pagni en La Nación, una tarde en los primeros días de julio Cristina Kirchner recibió en su despacho del primer piso del Palacio Legislativo al amigo personal del ex presidente, que estaba al tanto del encuentro y lo había avalado.

"Mauricio (Macri) sabía", confirmaron fuentes parlamentarias del PRO y aclararon que al ex presidente "le parecía razonable la reunión, teniendo en cuenta que es un senador que se reúne con la Presidenta del cuerpo".

El encuentro, según dejaron trascender, "fue breve" y "protocolar". Duró alrededor de 20 minutos y la Vicepresidenta "lo esperó con alguna infusión para conversar. Según pudo averiguar PERFIL, en ese encuentro, "no se habló de ningún tema en particular". "Fueron cuestiones personales y legislativas", explicaron.

La intención de Torello

José María Torello es un amigo íntimo de Mauricio Macri que fue al colegio Cardenal Newman con el ex presidente. En diciembre de 2021 se conoció que Esteban Bullrich iba a dejar su banca en el Senado para afrontar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que padece.

Allí se conoció que Torello iba a reemplazarlo en el Senado. La primera intención era reunirse con Cristina Kirchner "para tener una reunión con la jefa del Senado", deslizaron en su entrono. "Por supuesto que interesaba conocerla. Pero fue una charla de la agenda legislativa y para crear un vínculo político vinculado al Senado".

José María Torello

Torello fue asesor directo del ex presidente durante el gobierno de Cambiemos, cuando se desempeñó como Jefe de Asesores. El vínculo era tan asiduo al punto que tenían despachos muy cercanos el uno del otro en la Casa Rosada.

Así, funcionó durante la gestión del ex mandatario como un nexo entre él y los ministros, y tuvo una gran influencia en las decisiones y políticas de gobierno. “Voy a ser un nexo entre los ministerios y el Presidente. Si alguno de los ministros quiere comunicarle algo a Mauricio, me lo van a acercar a mí”, decía Torello en 2016 en diálogo con PERFIL.

El impacto en Juntos por el Cambio

Luego de que trascendiera varias semanas después la reunión que tuvo con la vice, Torello se esfuerza en remarcar que él no fue al encuentro en representación de Juntos por el Cambio. Incluso, no integra ni la mesa chica, ni la grande la coalición opositora. "Si quieren un acuerdo no voy a ser yo quien lo haga", confía a sus hombres cercanos.

Además, dentro de Juntos por el Cambio algunos dirigentes que sí tienen peso político en la coalición se vieron sorprendidos. "Si alguien quiere hablar con Macri, no lo tiene que buscar a Torello", señaló esta mañana una de las espadas parlamentarias de Juntos por el Cambio, antes del comienzo de la sesión.

