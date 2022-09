La disputa interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por la representación de Juntos por el Cambio en las presidenciales bajó al territorio bonaerense. Este lunes, ambos realizaron actos con sus respectivos candidatos con el objetivo de suplantar a Axel Kicillof en 2023.

Este lunes, Larreta y Bullrich realizaron dos actos diferenciados con sus candidatos provinciales. El Jefe de Gobierno porteño se mostró junto a Diego Santilli encabezando un encuentro que se nombró “Prepararse para gobernar”. Allí reunieron a 40 precandidatos a intendentes de la Primera y Tercera sección electoral para pensar en planes de gobierno, de cara al 2023.

“La dedicación para hacer un buen plan de movida es condición sine qua non. Para llegar y empezar desde el primer día", dijo Rodríguez Larreta en el Golf Club de San Martín, partido de Tres de Febrero. También estuvieron Diego Valenzuela, jefe de equipo técnico de Santilli e intendente del municipio, y Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri.

Rodríguez Larreta y Santilli junto a dirigentes de la Primera y Tercera sección electoral

"La tendencia de las encuestas muestra un escenario de cambio y no de continuidad", dijeron desde el entorno cambiemita a este medio, alegando que por eso se arman estos espacios de organización a futuro.

Santilli, que encabeza el "plan integral" que el larretismo diagrama para Buenos Aires, habló de "dar pelea" en los distritos donde "gobierna el kirchnerismo hace décadas". "Podemos ganar la elección el año que viene. Pero lo más importante es que tengamos las ideas, los programas, los equipos y la convicción y la energía para llevarlos adelante", se entusiasmó.

Cerca del diputado manifestaron a PERFIL que los encuentros se van a multiplicar en toda la provincia. Dentro de 15 o 20 días planean el próximo. "La convocatoria no tenía una lógica de cooptación de dirigentes", respondieron cerca del Jefe de Gobierno y el diputado ante la consulta de este medio sobre el acto que el mismo día organizó Bullrich convocando dirigentes de la Primera Sección.

Sin embargo, se entusiasman con los números del "Colorado": "Hoy vemos en encuestas propias y ajenas que Santilli en el candidato con mayor conocimiento público, mejor imagen positiva y mayor caudal electoral. Estamos viendo un escenario de paridad con Axel Kicillof", explican.

Los acercamientos con Cynthia Hotton

La semana pasada, Larreta y Santilli se mostraron junto a la ex candidata a diputada por +Valores, Cynthia Hotton, que en 2021 no logró superar el piso para ingresar a la Cámara baja pero sumó 226.304 votos. El Jefe de Gobierno porteño viene manifestando en distintas intervenciones públicas que busca sumar la mayor cantidad de espacios posibles para vencer al Frente de Todos, aunque con una distinción: sin ningún tipo de diálogo con el kirchnerismo.

"Argentina sale adelante con valores, con diálogo y consenso. Hoy con Horacio Rodríguez Larreta escuchamos a muchos jóvenes que sueñan con un futuro mejor, con estudiar, trabajar y progresar. Sueñan con políticos que los tengan en su agenda, que construyan y no que dividan", fue el mensaje vía redes sociales que publicó Hotton, que todavía no oficializa su adhesión y también es tentada por el espacio de Javier Milei.

El acto de Bullrich en Olivos

La presidenta del PRO se presentó junto a los diputados nacionales Gerardo Millman y Luciano Laspina, el senador provincial Joaquín de la Torre y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, en el Yacht Club de Olivos. Allí se erigió como la principal oradora y hubo cánticos con saltos incluidos que rezaban: "Patricia Presidente".

Paradójicamente, el equipo de Bullrich hizo circular un video donde se explica que fue un "plenario de la Primera Sección Electoral", lo que exhibe una competencia por ganar territorio municipal con los demás candidatos provinciales. Cerca de Santilli descartaron esto.

En el acto, Bullrich explicitó su bendición para Iguacel y de la Torre, que se sumó al equipo de la ex Ministra de Seguridad recientemente. "Joaquín bajó el 65% de los delitos en San Miguel. ¿Se puede o no se puede cambiar?", dijo sobre el ex intendente de San Miguel. "Javier bajó impuestos y subió la recaudación", halagó al ex Director de Vialidad.

Antes de añadirse al armado bullrichista que busca competir a nivel nacional y bonaerense, de la Torre había manifestado su deseo de presentarse para competir por el sillón de Dardo Rocha.

Patricia Bullrich junto a Joaquín de la Torre (a su derecha) y Javier Iguacel (izquierda)

En agosto, renunció a su cargo como vicepresidente segundo en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, enojado con el bloque cambiemita y denunciando un pacto espúreo con el Frente de Todos para colocar a Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas, la administración que se encarga de manejar las cuentas públicas bonaerenses.

También había criticado a Santilli. “Sólo una persona con un profundo desconocimiento del conurbano puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con ´una soga y una cajita´ por un zanjón”, le había espetado por un video que el congresista había publicado en redes sociales, donde pedía "enfrentar a los delincuentes".

Los mencionados Santilli, de la Torre e Iguacel se suman a una lista de candidatos por la provincia que también representan a otros referentes de Juntos por el Cambio. Es el caso del diputado Cristian Ritondo, que tiene el apoyo de María Eugenia Vidal y se ha mostrado en reuniones con el ex presidente Mauricio Macri. También participó en recorridas con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

