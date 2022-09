Atentado a Cristina Kirchner: detuvieron a una mujer relacionada con Brenda Uliarte

La Justicia detuvo el lunes por la noche a una mujer vinculada a la pareja de Fernando Sabag Montiel, el joven que intentó matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La joven, de apellido Díaz, fue apresada en un operativo realizad por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego que se realizara un peritaje en el teléfono celular de Brenda Uliarte, donde se detectó conversaciones compremetedoras con la causas en la que se investiga el atentando con la expresidenta.

Asimismo, se realizaron en las últimas horas tres allanamientos, dos en la provincia de Buenos Aires, y uno en Capital Federal y en todos se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa según señalaron las fuentes judiciales. Todos esos dispositivos ahora serán entregados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para ser analizados, tal cual viene sucediendo con el resto de los equipos.

Por encargo de la jueza, la PSA ya trabaja en determinar presencias frecuentes de determinadas personas que pudieron haber estado en el domicilio de la vicepresidenta en Recoleta. Incluso, así fue que se logró establecer que Sabag Montiel y su novia acusaron con premeditación cuando hubo movimientos previos en el lugar y hasta surge que habrían querido atentar antes del 1º de septiembre contra la Vicepresidenta.

Por el momento, la acusación es por tentativa de homicidio y hasta en las próximas horas puede que vuelvan a indagar a Sabag Montiel y Uliarte en los tribunales de Comodoro Py.

La Justicia detectó que Sabag Montiel y Uliarte ya habían intentado asesinar a Cristina Kirchner

La investigación por el intento de asesinato a Cristina Kirchner sigue avanzando y ahora la Justicia detectó que los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte ya habían planeado asesinar a la vicepresidenta cinco días antes de llevar a cabo el atentado.

La información surgió del celular de Uliarte, allí se observa una conversación que tuvo con Sabag Montiel el 27 de agosto, luego de que Cristina Kirchner le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido", se lee en uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", sostiene otro mensaje detectado por la justicia, consignó la agencia Télam.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, Sabag Montiel llevó adelante el ataque a Cristina Kirchner el 1 de septiembre, cuando intentó dispararle a Fernández de Kirchner en la cabeza mientras saludaba a los militantes que habían ido a manifestarle su apoyo en las inmediaciones de su casa, en el barrio porteño de Recoleta.

fl