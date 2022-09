Axel Kicillof defendió el instructivo que invita a debatir el atentado a CFK en las escuelas

Axel Kicillof defendió el instructivo que se distribuyó en algunas escuelas bonaerenses con el objetivo de debatir y reflexionar sobre el atentado a al vicepresidenta Cristina Kirchner. A su vez, respondió a las críticas de la oposición y dijo que "no les gusta la educación pública".

“La escuela es mucho más que el edificio, que la enseñanza. Déjense de joder, lo que no les gusta la escuela pública”, manifestó el gobernador bonaerense durante un acto en Magdalena.

La polémica se desató luego de que trascendiera que en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires estaba circulando un "manual", elaborado por parte del gobierno de Axel Kicillof, como recurso para abordar y tratar dentro de las aulas el ataque que sufrió la ex mandataria.

Rápidamente, desde Juntos por el Cambio no dudaron en salir al cruce y denunciar que este hecho se trató de un acto de "militancia" y "adoctrinamiento". Sin embargo, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con PERFIL, aclararon que esta "no es una iniciativa oficial ni obligatoria".

"Nosotros no elaboramos ningún documento. Este no es un documento oficial", sostuvieron desde el organismo ya que el mismo fue elaborado por la Jefatura Educativa Región 25, la cual nuclea Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué, y, si bien las diferentes jefaturas dependen de dicha entidad, a cargo de Alberto Sileoni, explicaron que las mismas no tienen la obligación de elevar los materiales y recursos que elaboran.

En este sentido aclararon: "Se trató de un documento de apoyatura a los docentes de una región en particular para abordar el Día de la Democracia, no el ataque a la vicepresidenta. Este es un error y una información malintencionada".

"No puede haber silencio pedagógico frente a un hecho de esta naturaleza", argumentaron desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

"El documento no tiene carácter de obligatoriedad al no ser un documento oficial. No es que todas las escuelas de estas localidades la van a utilizar", detallaron también desde la Dirección General de Cultura y Educación e insistieron en que "tampoco va a distribuirse por toda la provincia".

Asimismo, resaltaron: "No puede haber silencio pedagógico frente a un hecho de esta naturaleza. La escuela no está ajena en todo esto porque la escuela educa en valores y los valores democráticos siempre hay que seguir afianzándolos".

Mensaje polémico

El mensaje puntual que desató la polémica aparece en una de las páginas que aborda el tema "democracia vs. discursos de odio" y brinda una "secuencia didáctica", con una viñeta del dibujante Rep, que expresa: "Yo odio; Tu odias; Él odia; Nosotros odiamos; Vosotros Odiais; ÉL GATILLA" e invita a reflexionar sobre qué sugiere esta ilustración y lo que ocurrió la noche del jueves 1 de septiembre.

Frente a esto, los legisladores del PRO emitieron un comunicado en el que rechazan la distribución de dicho material. "Vemos con alarma expresiones, tanto de las máximas autoridades educativas provinciales como de la agrupación político-sindical que domina la Dirección General de Cultura y Educación, asociando directa y aviesamente los supuestos discursos de odio con figuras de la oposición y sus espacios políticos, con los medios de comunicación críticos y con la justicia", expresaron.

Ilustración incluida dentro del instructivo difundido.

"Una cosa es trabajar en pos de una convivencia pacífica y plural, otra muy distinta es señalar voces críticas como instigadores de un delito aberrante. Actuar de ese modo de una actitud democrática y autoritaria", continuó agregando el comunicado.

"La diversidad, lejos de ser un obstáculo, es un objetivo al que debemos apuntar si reamente queremos vivir en una sociedad inclusiva, crítica y tolerante. El adoctrinamiento es la escuela del odio. No lo vamos a permitir", concluyeron los legisladores en su publicación.

Sin embargo, frente a estas críticas desde la Dirección General de Cultura y Educación no sólo reiteraron que no se trata de una iniciativa oficial ni obligatoria, y que no es en concreto sobre el atentado a la vicepresidenta, sino que también acusaron que existe "una intencionalidad política clara".

"No es casualidad que esto surja el día en el que el gobernador inaugura la escuela N°100 en la provincia de Buenos Aires, lo que implica una inversión, y en el contexto de un nuevo incremento salarial a los docentes del 25%", reclamaron y concluyeron: Esto no es menor, hay intencionalidad política".

