Alberto Sileoni: "En educación nunca hay que apelar al miedo"

En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que "creemos en el mérito y el esfuerzo". Además dijo que "coincido con algunos diagnósticos pero no con la medicina que proponen algunos sectores opositores".

¿Cómo se logra que los chicos vuelvan a la escuela?

Hay un plano más de lo ideológico y otro más pragmático. No se logra a través de la sanción y lo digo desde el pragmatismo. Porque la amenaza de "si no venís, te saco", no funciona. En otros tiempos tal vez si, antes había una norma amenazante y se aceptaba esa condición. Hoy debiera haber otros modos, es arduo, pero también lo es el punitivismo, no es sencillo. Y tampoco estoy diciendo que hemos vuelto a la escuela todos lo que teníamos fuera de la misma en la pandemia. En la Provincia todavía tenemos cerca de 30 mil chicos que no hemos podido retornarlos a la escuela.

Gabriela Cerruti cruzó a Rodríguez Larreta por cortar plan social a estudiantes con alto porcentaje de inasistencia

El camino es un camino activo, de ir a buscarlos Y si los tienen nominalizado, debería ir a buscarlos y no castigarlos. No es sencilla la nominalización, el sistema educativo de la Ciudad es un sistema con mucha tradición, tiene un territorio de 200 km², y es posible transitarla con facilidad, no hay ruralidad, hay recursos. El camino es ir a buscarlos, y esa es una de las facetas.

La otra, es una escuela que debiera ser más atractiva, sobre todo en la secundaria que es donde más se van. Una escuela que posibilita más el interés de los chicos, que pueda discutir cuestiones de la institucionalidad. Debemos discutir la repitencia en este país, no trae buenos resultados, y que quien repite, en el año que repite no aprende más de lo que aprendió antes.

Rodríguez Larreta anunció que suspenderán planes sociales ante la falta de chicos a clase: "Tienen que estar en la escuela"

En la Provincia estamos discutiendo el nivel primario, estamos tomando durante esta semana una prueba de Lengua. Debatimos en conversaciones pedagógicas con 3000 directores y directoras el régimen académico, es por ahí. La familia es responsable de esos chicos. Sancionamos a los adultos mayores y hacemos una carambola que afecta a los chicos, no creo que sea por ahí, porque se ha probado y no trajo mejores resultados.

Generalmente, entre oficialismo y oposición, frente a cada problema, unos proponen palos y otros zanahorias, tanto para la educación como la economía. ¿Cuándo es a través del miedo y cuándo a partir de la motivación que se debe ordenar lo que uno desea?

En educación nunca hay que apelar al miedo, no es el camino , ya lo probamos. Es tiempo de las diversidades y de la escucha. Me hago cargo que en el campo popular cuando se dice esto que digo puede parecer que hay cierto facilismo, pero no es así. Me hago cargo de que se puede confundir la respuesta. Creemos en el mérito y el esfuerzo.

Las escuelas son instituciones conducidas por adultos, no pienso en una asamblea de adultos estudiantes conduciendo la escuela. Cualquier chico, sobre todo, de un sector vulnerable, si lo amenazás con que se va a quedar libre, no sirve. Lo tenemos medido: los pibes que se van de la escuela, se van sabiendo que están cometiendo un error, no se van felices.

Por eso coincido al principio con Larreta, el lugar de los chicos es la escuela. Y también en el valor de la asistencia, por eso le pedimos a los padres bonaerenses que los manden a la escuela todos los días, porque la asistencia intermitente, termina en abandono. Coincido con algunos diagnóstico pero no con la medicina que proponen algunos sectores opositores porque no es eficaz.

AO PAR