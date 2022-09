La conversaciones sostenidas entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz, imputadas por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, revelaron planificaban el atentado desde hacía tiempo y que habían fracasado en un intento anterior.

Los chats entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz

4 de Julio

Uliarte: Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo

Agustina Díaz: Sería mejor no?

Uliarte: Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina

Agustina Díaz: Otra vez?

Uliarte: Me dan los ovarios para hacerlo

Agustina Díaz: Por eso te amo

Uliarte: Pero a mí si me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad

Agustina Díaz: Y si

Uliarte: No es joda boluda Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro.

27 de agosto

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro.

Agustina Díaz: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Agustina Díaz: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.

Agustina Díaz: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Agustina Díaz: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea (sic).

Uliarte: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada.

Agustina Díaz: ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

Uliarte: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

2 de septiembre

Agustina Díaz: Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos donde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?

Uliarte: En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan.

Agustina Díaz: Ya le allanaron la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabia lo que el iba a hacer. Y te contentaste.

Agustina Díaz: Ya también como que caes vos

Agustina Díaz: Exacto. Safaban de todo. Pero el tema seria que el flete no te delate. Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas

Uliarte: Lo hacía y quedaba como un n.n.

Agustina Díaz: Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu

Agustina Díaz: Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo.