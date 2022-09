El vocero y fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel sentenció que "nosotros creemos que como argentinos cualquier crisis se sobrepasa, y un día no lo vamos a poder hacer y cagamos", en diálogo con Magui Moscardo en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además subrayó que "no tengo futuro en la Argentina, mientras Juan Grabois habla de pobreza y nunca pasó hambre".

Magui Moscardo (MM): ¿Brenda Uliarte forma parte de la organización Revolución Federal, que tiene ya más de 100 personas autoconvocadas?

No, por la foto parece que estuvo el 18 de agosto en la movilización que nosotros pasamos por las redes, así que pudo haber ido cualquiera. Revolución Federal es un grupo cerrado, de gente que ya se conoce, a ella nunca la vimos ni tuvimos ningún contacto.

MM: ¿Cuál es el objetivo por el que se creó Revolución Federal?

Lo que hacemos es decir "tenemos este problema, ¿lo debatimos?", nació del hartazgo. Siempre digo el mismo ejemplo: tenemos un edificio con peligro de derrumbe y los administradores te hacen reuniones para decirte de qué color pintamos la fachada. Nació un poco de eso. Queremos que dejemos de hablar boludeces para tratar temas serios. Hoy se ve que el clima está muy tenso, la gente muy cansada de un lado y del otro. Se habla mucho del odio, que se generó en la sociedad por culpa de la política. Yo arranqué con esto hace 3 meses, así que no creo que yo haya generado tanto odio en la población.

¿Leíste el artículo que escribió Jorge Verbitsky en su sitio El cohete a la luna? Relata las perspectivas extremas que hay en el sitio que vos administrás, en donde incluso vos llegaste a poner "Hay que matarlos a todos". ¿Te preocupan esas declaraciones tan extremistas?

Por supuesto que me preocupa, incluso lo que yo he llegado a decir. Pero negar que esto se dice o se piensa en lo más peligroso. Por lo menos de esta manera se abrió este debate, en donde hay mucha gente diciendo esto de un lado y del otro. Es un poco lo que yo hago con mi agrupación, decir "estamos cagados de hambre" o "no hay futuro", pero no importa tu ideología política, porque somos todos argentinos.

Los políticos se han encargado de dividirnos como sociedad y nosotros vamos a seguir cagados de hambre. La grieta, los extremos e incluso eso de no perder la dignidad de cada uno porque no decís, por ejemplo "Che, Cristina, te amo, pero no hay futuro". Y lo mismo del otro lado. Es momento de dejar eso atrás. Sino vamos a estar con la chicana de quién dijo qué.

Ataque a Cristina Kirchner | Una nueva pista señala el posible vínculo entre la ultraderecha con la novia de Sabag Montiel

Hay cosas que se dicen que tienen un peso específico, pueden crear acciones. Vos dijiste en Radio con Vos, "Con la política y la legalidad no se puede hacer nada, por lo cual hay que organizarnos para prender fuego el país y matarlos a todos".

Eso fue en TwitterSpaces. Yo no podría matar a nadie, pero eso fue en un momento de enojo, son conversaciones más privadas. Uno abre ese espacio cuando hay un quilombo. Por ejemplo, el space que titulé Amor en Recoleta, el día que Alberto Fernández salió a hablar en TN y no dijo nada de qué hacer con la pobreza o la inseguridad y sólo habló de Cristina, yo estaba indignadísimo. Seguro en ese momento habré dicho barbaridades sobre él, pero fue lo que en su momento generó un tipo cínico y soberbio.

La pregunta es porqué llega a decir lo que dice un pibe de 23 años o una señora jubilada un domingo a la noche, en vez de dormir tranquilo no puede ser que pensemos y vivamos política todo el tiempo, es un psicosis porque es la gran causante de nuestros problemas.

Cuando se inventó el teléfono se hizo para que la gente tuviera conversaciones privadas, y eso era pago. En cambio las redes sociales invirtieron el orden económico y ya nadie paga pero pasan a ser públicas. Vos decís que las cosas que decías en un medio público tenían el modo de una conversación entre amigos. Y eso puede tener consecuencias como llevar a cabo acciones. Hecha esa aclaración, quisiera que nos hagas una breve perfil de tu vida.

Mi nombre es Jonathan Morel, tengo 23 años. Dejé de estudiar a los 15 años para poder trabajar, y eso lo hago desde los 9 años. Hice de todo, no por necesidad sino por dignidad. Mi padre es de la villa, después me mudé con mi madre. Viví en todos los entornos, conozco la pobreza y por eso mismo hablo de ella. Mucha veces se que se habla tan gratuitamente de la pobreza, como cuando ves a Juan Grabois agarrarse de la bandera de los pobres cuando nunca en su puta vida pasó hambre.

A mí me costó muchísimo salir adelante, fue mucho estudio de autodidacta. No tenía referentes. Me rompí mucho el culo y no tengo futuro en la Argentina, laburo desde los 9 años y tengo que tomar la decisión de irme para ser camarero en otro lugar. ¿Por qué me tengo que ir yo? Por culpa de los políticos. Y eso lo quería consultar con la gente, por eso armé un grupo, para ver si coincidíamos y de ser así, hacer algo para resolverlo.

Revolución Federal y su propia búsqueda de un cambio

¿Qué sería hacer algo?

Salir a la calle, manifestarnos, lo que sea necesario.

¿Incluyendo la violencia?

No, porque no hablo con gente violenta, sino con gente que labura todo el día, con jubilados, con jóvenes.

¿Qué te pasó cuando viste a Sabag Montiel apuntando a la cabeza de la vicepresidenta?

No lo podía creer, me enteré por los periodistas cuando me vinieron a consultar si lo conocía. No conozco a Montiel. Cuando lo vi no lo podía creer. Pero con eso no va a pasar nada porque no se está dando el debate del porqué un tipo le puso un arma a Cristina. Le quieren echar la culpa a los periodistas, a la oposición, a mí, cuando en realidad este pibe fue a matar a Cristina Kirchner.

Raúl Padró: "Creo que el atentado a Cristina Kirchner fue algo armado"

¿Y por qué crees que la fue a matar?

No sé por qué, vi los días del allanamiento y el tipo vivía en la misma mierda.

¿Hay puntos de contacto entre ese tipo y vos respecto a las circunstancias de vida?

No, no hay ningún tipo de comparación.

¿Entonces con Breda Uliarte nunca tuviste ningún contacto?¿Y que te generó lo que ella decía en ese móvil para Crónica TV acerca de los planes sociales?

No, no tuve contacto con ninguno de los dos. Y al respecto de lo que ella decía de los planes sociales me pareció simpático, era un debate que se dio, se habló mucho. Pero en Argentina se habla, después deja de ser noticia y ya está.

Siempre la vamos pateando hasta que un día choquemos contra la pared, nosotros creemos que como argentinos cualquier crisis se sobrepasa, y un día no lo vamos a poder hacer y cagamos. Esto es lo mismo, hablan de la ley antiodio y de quién debería ir en cana pero no se resuelve ningún problema.

AO PAR