Raúl Padró: "Creo que el atentado a Cristina Kirchner fue algo armado"

El ex legislador, Raúl Padró, señaló al Gobierno como "los apóstoles del odio y la violencia". "Creo que el atentado a Cristina Kirchner fue algo armado", detalló. También se refirió al crecimiento de los grupos de ultraderecha y cuestionó el "ajuste de Sergio Massa", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted ya se manifestó en solidaridad con Cristina Kirchner pero, ¿no encuentra algún punto de cercanía con las personas señaladas como atacantes de la vicepresidenta?

En primer lugar quiero aclarar que no asistí a ningún escrache, sí a una manifestación espontánea del pueblo. El que generó una situación de violencia fue Sergio Massa, que arrojó su camioneta sobre la gente de una forma intempestiva y violenta. De ninguna manera estoy vinculado a uno de esos grupos.

Tuvimos la cuarentena más larga del mundo con resultados nefastos. También crece la inseguridad, la desnutrición y la deserción escolar. No fuimos a escrachar a nadie, los violentos son ellos. Los suegros de Massa, en 1972, fueron responsables de la colocación de explosivos, en la Plaza Mitre, y hubo gente que falleció y resultó herida.

Jorge Taiana, en 1975, colocó un explosivo y murieron dos personas. Los padres de Horacio Pietragalla atacaron un Cuartel en Formosa y murieron 25 personas en total. Por eso digo que esta gente no tiene autoridad moral para hablar de violencia. Juan Grabois afirmó que estaba dispuesto a dejar su sangre en la calle y después va a pedir una Misa en Luján. La madre de Wado de Pedro y su pareja pusieron una bomba en 1978 y mataron gente con eso. Los apóstoles del odio y la violencia son ellos.

A las personas que se mencionan en el ataque a Cristina no las conozco ni tienen relevancia. No sé si no son funcionales al desgobierno que estamos padeciendo porque esto es muy extraño. Cualquier persona con el rango de Cristina Kirchner tiene entre 85 y 100 custodios de alto rango y ninguno actuó correctamente.

La preocupación por los grupos de ultraderecha

Hay un crecimiento en todo el mundo de movimientos de derecha y con posturas extremas. ¿Qué piensa al respecto?

Esa dicotomía que se genera en la actualidad entre izquierda y derecha es funcional a determinados sistemas. No vamos a pensar que Cristina Kirchner, siendo multimillonaria, es una persona de izquierda. Luis D'elia decía que odiaba a la gente de Barrio Norte y Cristina vive ahí.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner

¿Usted cree que el crecimiento de estas organizaciones lo hacen reflexionar sobre lo que hacía cunado era más joven? ¿Encuentra algún punto de conexión?

Tengo una extensa y profunda actividad militante y no veo ningún nazi en todo esto. Decirles que son eso a estos muchachos es una acto de ignorancia. Se acusan de un lado y del otro y es un artilugio muy bajo. De ninguna forma estamos vinculados a ellos.

Lo único que trata de hacer esta gente es ocultar su latrocinio, que ya es parte de una evidencia. Apareció el senador José Mayans para pedir que paren el juicio de Vialidad para que exista paz social. Son todas cortinas de humo para ocultar la corrupción y el desgobierno.

Las dudas sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta

Revolución Federal, que es el grupo que integran las personas señaladas en el ataque a Cristina Kirchner, ¿es una agrupación que conoce? ¿Tiene alguna cercanía con sus ideas?

El grupo ese no existe, no tiene integrantes ni formulación doctrinal. No los he visto en ningún lado. Creo que todo esto es un invento del kirchnerismo, una cortina de humo. Se ve en el procedimiento de lo que ocurrió. El mismo Alberto Fernández le pidió a la ciudadanía que salieran a manifestarse si no cumplía con sus compromisos de gobierno. Es el único Presidente de la historia que se autodefinió como idiota.

¿Se siente representado con la marcha de las antorchas?

Cuando hay alguna manifestación pública que cuestiona el sentido errático del Gobierno, asistimos. Nunca vi a a la gente de Revolución Federal. Lo que se quiere ocultar con todo esto es la situación judicial de la vicepresidenta. Y también quieren hacer lo mismo con el ajuste de Sergio Massa, que responde a otros intereses.

En la Argentina, como en la mayoría de los países en crisis, la anormalidad para a ser la norma.

Efectivamente. De ser cierto, cómo se explica que la vicepresidenta siguió firmando autógrafos. No se tiraron cuerpo a tierra frente a una situación tan peligrosa. Creo que el atentado a Cristina Kirchner fue algo armado. Nosotros tendríamos que estar discutiendo el plan económico, que lo está pagando el pueblo con el ajuste terrible.

