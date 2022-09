“Repudiamos el hecho, pero Cristina quiere mostrarse como una perseguida política”

-¿Qué reflexión hace sobre al atentado a Cristina Fernández y sus derivaciones?

-Hay una gran confusión, sobre todo por las responsabilidades: no está muy clara la cuestión sobre la custodia de la vicepresidenta y la falta de cuidado que hubo el día del atentado. Primero fue la discusión por las vallas: pidieron que las sacaran porque ella quería estar en contacto con el pueblo; después, la militancia dijo que si a Cristina no la cuidaban, la cuidamos nosotros. Entonces, pasa esto y no asumen haber tomado ese riesgo, porque fue un riesgo dejarla sin esa protección. A eso hay que sumarle cuestiones como las del teléfono que se reseteó, lo que genera confusión en la gente. El gobierno tiene una responsabilidad de cuidar la paz social: mientras más claro sea el gobierno, mayor va a ayudar a la paz social. Hay mucha gente, de acuerdo a encuestas que se han publicado en los medios, que el 60% cree que está todo armado.

-El sector que encabeza Bullrich no condenó el hecho.

-El PRO nacional, donde ella es presidenta y yo vice, emitimos un comunicado condenando el hecho.

-¿Por qué no se puede lograr un acercamiento?

-Acá hay una estrategia del oficialismo de desmerecer a la Justicia, a la independencia de los medios, y sobre todo a la oposición: de hacer sentir que todo lo que pasa es un tema político y no de corrupción. Ella (Cristina) no quiere que la juzguen. Lo que dijo el senador Mayans es tremendo: si quieren paz social, basta con el juicio (de Vialidad). ¿Por qué por un lado suavizamos lo que dijo Mayans y por otro lado buscamos con lupa la palabra repudio en los tuits de Patricia (Bullrich)?



-El tema es que alguien levante el teléfono y llame para tener una foto amplia.

-Nunca lo ha hecho este gobierno. Durante el gobierno del presidente Macri, quien llamaba a la oposición era el Presidente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a tocarles el timbre? Estamos a disposición, ya lo saben. La intención de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de un hecho desgraciado que repudiamos, es politizarlo para desmerecer a la Justicia, mostrarse como perseguida política y limitar el juicio (de Vialidad).

-¿Le preocupa la expresión neofascista que podría asomar en quienes habrían cometido este hecho?

-No, porque en Argentina hay muy pocas expresiones neofascistas. Acá el problema es que la custodia no hizo nada.

-¿Coincide con el oficialismo cuando dice que hay discurso de odio?

-Yo recuerdo cuando Hebe de Bonafini decía que había que probar las pistolas Taser con la hija de Macri (Nde: también lo dijo sobre Vidal y Bullrich).

-¿Estamos lejos de superarlo?

-Hay ser claros porque fue un hecho impactante. Si a partir de ahí construimos relatos, la gente se pone en contra. La mayoría de los discursos agresivos provienen del kirchenerismo. Que se hagan cargo del odio que han generado.