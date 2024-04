Paro de interurbanos en Córdoba: la Provincia aseguró que “hay algunas empresas que de alguna manera extorsionan”

El director de Transporte, Cristian Sansalone, aseguró este viernes que “hay algunas empresas que de alguna manera extorsionan a la Provincia para que termine resolviendo esta situación con subsidios” al referirse al conflicto que paraliza hoy el servicio de los interurbanos en Córdoba.

El funcionario dijo que ahora “hay que sentarse a trabajar con una sola de las cámaras porque la otra hizo una propuesta que el gremio aceptaba” al aludir aunque sin nombrarlas expresamente a las compañías nucleadas en la Fetap.

“Era una propuesta de dos conceptos remunerativos, por eso nosotros ayer estábamos con la expectativa de que esto se destrabe”, precisó a Mitre Córdoba.

Las duras críticas de Sansalone se conocieron a primera hora de esta jornada en la que los choferes nucleados en la Aoita paralizan el servicio en reclamo de una recomposición salarial.

“No entienden que cambió el paradigma del sistema de transporte. Este es un lineamiento incluso hasta nacional y no va a haber más subsidios para la oferta del transporte, para los kilómetros. Estamos bajo otro paradigma y tienen que entenderlo”, sostuvo el funcionario.

Críticas

“Hay empresas que ya han hecho ese esfuerzo de entender que se viene un sistema nuevo y están en condiciones de pagar esta propuesta por lo que entendemos que acá hay una posición cerrada de una sola de las cámaras o de algunas empresas, probablemente las más grandes, siguen en esta situación de pretender que la Provincia les resuelva sus cuentas y sus negocios”, enfatizó.

“No vamos a volver a subsidiar la oferta del transporte. Esto ha cambiado. La gente ha ratificado ese rumbo. Acá un 80 por ciento de cordobeses ha decidido que esto hay que ajustarlo y que este ajuste tiene que ver también con las arcas públicas”, insistió Sansalone.



El director de Transporte argumentó que “la Provincia ha perdido recaudación, no puede seguir de alguna manera subsidiando la oferta”. “Hemos conformado una mesa técnica donde hemos citado a todas las partes, donde estamos diciendo cuál es el nuevo sistema de transporte”, explicó a la emisora cordobesa.

“Hoy vamos a convocar a las partes nuevamente, pero también vamos a sancionar las conductas de estas características. El Ersep está haciendo las multas correspondientes. Nosotros desde Transporte hemos pedido ya la intervención de la Secretaría de Trabajo porque este conflicto no puede tener de rehenes a los usuarios”, expresó.

Además recordó que “los trabajadores habían aceptado la propuesta del no remunerativo de la otra cámara”.

“Nosotros entendemos que tiene que haber una readecuación salarial. En eso no vamos a ser necios. Venimos de casi 100 días de negociación y siguen teniendo el mismo básico de diciembre del año pasado”, añadió Sansalone.

También señaló que “la única propuesta que se escucha desde ese lugar es que la Provincia resuelva el problema, que le resuelva la ecuación económica a las empresas, siendo que hemos dado una tarifa del 300%”.

La postura de Fetap

“Me causa lamentablemente gracia. La semana pasada Sansalone dijo que el sistema tiene un déficit de 3 mil millones de pesos. Tenemos un transporte testimonial”, argumentó Alejandro Ugalde de la Fetap.

“Todavía no hemos escuchado una propuesta. Hoy estamos con el 30 por ciento de la flota pasada de modelo, antieconómica y antisegura para los pasajeros. Los salarios que se pagan son los que se pueden pagar”, agregó en diálogo con la emisora cordobesa.

Y luego se refirió al reclamo salarial de los choferes: “No hay 100 días de que no hemos arreglado porque hemos arreglado un bono que se ha pagado la semana pasada la segunda cuota del bono”.

“No hemos retirado la oferta como dice el gremio, la hemos mantenido. Hemos trabajado a ver qué posibilidades había de mejorarla”, recalcó.

Para Ugalde “hay muy lindas palabras por parte del Estado”, pero “vacías de contenido”.



“Todos los números de cualquier empresa de la Provincia de Córdoba dan en rojo. No se alcanzan a cubrir los costos mínimos de explotación y eso el Estado lo sabe”, evaluó.

Subsidios

“Los funcionarios de Transporte vienen de una gestión municipal, donde saben que es necesario poner plata, a la oferta, a la demanda. Les hemos dicho, ustedes deben los pases a los discapacitados, los pases de sanidad del año pasado, un montón de cosas. Necesitamos que el Estado defina para adelante qué es lo que va a hacer. Y el gremio también tendrá que ver que la situación no es la misma”, reclamó Ugalde.

“Hoy el sistema está totalmente desfinanciado. Estamos con una pérdida importante. No hay que olvidarse que el sistema es del Estado. Nosotros somos prestadores del servicio. Cada día se hace más difícil, las soluciones no la tenemos. Solamente quedamos en título de reestructuraciones pero no sabemos cómo va a servicio. Nosotros estamos dispuestos a cambiar, aggiornarnos a las nuevas realidades, pero primero necesitamos la definición del Estado”, concluyó.