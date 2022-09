Gerardo Morales, feroz con los halcones: "No pueden manejar ni un auto en una calesita"

Aunque en muchos discursos se trata de soslayarla, la tensión sigue latente en Juntos por el Cambio y este jueves el gobernador jujeño Gerardo Morales volvió a apuntar contra sus socios 'halcones' de Juntos por el Cambio ironizando que "no pueden manejar ni un auto en una calesita".

Fue en un ámbito en el que no esperaban grandes definiciones políticas, al menos no tan duras, un cónclave sobre "La lucha contra el narcotráfico en el estado de derecho", pero cuando el tema giró al apoyo de Jujuy al proyecto de Consenso Fiscal impulsado por el kirchnerismo (y aprobado este jueves en Diputados con votos jujeños) , Morales rechazó las críticas de quienes no tienen responsabilidades de gestión (en obvio mensaje a Patricia Bullrich), deslizando que esos sectores duros "no pueden manejar ni un auto en una calesita".

Luego agregó "algunos sí", aunque no hizo nombres, pero les pidió a sus críticos que "se pongan en el cuero de Horacio (por Rodríguez Larreta) y en el mío, que la peleé feo desde 2015 para recuperar la paz en Jujuy". Y remató esas duras expresiones con otra frase fuerte, también hacia el seno de Juntos por el Cambio: "No andemos en chiquilinadas".

De cara a la campaña, los roces entre halcones y palomas en el ámbito opositor han sido moneda corriente en los últimos tiempos, y este jueves cuando el titular del radicalismo ya había mencionado lo del "auto en la calesita", indicó que "no quería profundizar" sobre los problemas de convivencia en JxC, interna que con el 2023 cada vez más cerca solo promete ir ganando en virulencia.

Justamente hablando de internas, Morales defendió la realización de las internas obligatorias (PASO), un sistema que aunque todavía no tiene un anuncio oficial de parte del Frente de Todos, se multiplican las versiones que hablan del posible intento del oficialismo por desactivar ese método de elección, alegando que no cumple con el rol con el que fueron pensadas hace más de dos décadas.

Morales se mostró cerca de Elisa Carrió, que en las últimas horas criticó a Macri y Angelici por un tema del Consejo de la Magistratura.

"Sobre lo que dijo Macri en Chubut, quiero aclarar que la UCR pidió no acompañar las derogaciones de las PASO "en las provincias porque algunos correligionarios quieren dividirnos". "A Mauricio Macri le dije que antes de salir con un tuit, me diga las cosas a mí que yo me encargo de ordenar", enfatizó Morales sobre las críticas que el expresidente suele hacer desde sus redes sociales.

"Lo mismo le dije a Patricia (Bullrich): cuando hay problemas con dirigentes del PRO, yo le digo a ella que hable con ellos", destacó Morales.

Qué dijo Morales de su apoyo al Consenso Fiscal

Sobre el apoyo de los diputados jujeños al Consenso Fiscal impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, que incluso había incluido al proyecto en extraordinarias, Morales negó que la aprobación sea una llave para aumentar los impuestos, agobiando todavía más a una sociedad ya jaqueada por la elevada presión tributaria. Con la normativa aprobada en Diputados, las provincias no solo pueden aumentar numerosos impuestos, sino que también quedan habilitadas a contraer deuda en moneda extranjera.

El tema dividió a Juntos por el Cambio, ya que el grueso de la bancada votó en contra, pero los diputados radicales de Jujuy y Corrientes, donde la UCR es gobierno, se alinearon con el kirchnerismo. También apoyó la inciativa Julio Cobos, como representante mendocino, y así la iniciativa del Frente de Todos llegó a 136 votos a favor. Juntos por el Cambio, la izquierda y los libertarios se opusieron, pero llegaron a 108 votos, quedando a prudencial distancia de poder bloquear el proyecto K.

"Yo no actúo ni como un burócrata ni como populista, no me corran con eso", dijo Morales, puntualizando que los impuestos que "se renuevan con los del esquema tributario normal, y Juntos por el Cambio votó esas extensiones cuando estaba en el poder". Finalmente negó que esas habilitaciones a las provincias deban trasnformarse inexorablemente en subas, ya que "la consigna es no subirlos, mantenerlos si porque no podemos ser irresponsables de dejar que el Estado no recaude nada. Si pasara eso, a la gente le va a ir peor...", concluyó.

HB