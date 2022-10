Carrió se sumó a las críticas al dólar Qatar: "Ni la Venezuela chavista tuvo tantos tipos de cambio"

Este miércoles, Elisa Carrió se sumó a las críticas de Horacio Rodríguez Larreta contra el dólar Qatar, un nuevo tipo de cambio anunciado por el Gobierno durante esta semana que impacta en las compras con tarjetas de debito y crédito en moneda extranjera. A través de un comunicado de prensa de la Coalición Cívica, la exdiputada nacional aseguró que "ni la Venezuela chavista tuvo tantos tipos de cambio".

"El ministro (Sergio) Massa puede haber garantizado un puente hasta diciembre, pero la sequía que afectará la campaña de trigo y maíz, y sus exportaciones, sumada a las necesidades del mercado interno, van a generar una situación de crisis macro de enorme envergadura a partir de fin de año", plantearon Lilita y los dirigentes de su espacio.

En esa línea, agregaron: "En este contexto el proyecto de Presupuesto supone para 2023 una desinflación de alrededor del 50%, lo que es una meta lógicamente inalcanzable. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un Presupuesto mentiroso".

Actualmente, el Presupuesto se encuentra en debate en el Congreso. El oficialismo visibilizó ayer su intención de acelerar el tratamiento y obtener media sanción el miércoles próximo. Por su parte, la oposición rechaza esta idea y asegura que se necesitan más semanas de discusión.

Carrió y la CC se sumaron a las críticas al dólar Qatar

¿Qué había dicho Larreta?

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre el tema del nuevo tipo de cambio y consideró que con este tipo de decisiones que atentan contra la previsibilidad, es "imposible que alguien invierta en la Argentina".

En declaraciones a la prensa, Horacio Rodríguez Larreta indicó: "Es otra confusión más, yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay...". "Es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay o Qatar… Necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra", pidió.

Al ser consultado sobre si coincidía con Mauricio Macri, quien sostuvo que el próximo gobierno debe tomar "medidas drásticas", Larreta señaló: "No leí el libro (del expresidente), pero creo que hay que tomar medidas rápido, mostrar hacia dónde vamos, trazar una visión a largo plazo".

Crítico de las medidas aplicadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, expresó: "Debemos terminar con estas improvisaciones constantes con un dólar nuevo que aparece cada día; como el ‘dólar soja’, que fue una medida por 25 días... Argentina necesita un plan para 25 años, el país precisa un rumbo".

JP/fl