Pablo Moyano compartió escenario en Plaza de Mayo este lunes 17 de octubre con Máximo Kirchner, en el marco del Día de la Lealtad. Desde allí advirtió a Mauricio Macri: el líder de Camioneros aseguró que en 2023 desde Juntos por el Cambio "van a querer meter la reforma laboral de entrada". Y alertó: "Van a tener cada quilombo".

Al mismo tiempo, en diálogo con C5N, Moyano cuestionó al Gobierno pidiéndole que los trabajadores no paguen el Impuesto a las Ganancias y para que a la gente "no le falte para comer". Crítico, precisó: "Le dieron la posibilidad del dólar soja, se la llevaron en pala. Que sienten a las principales alimenticias. No sé qué facultades tiene el Gobierno, pero no pueden sacarle un plato de comida a la gente".

En esa línea, el camionero añadió: "El Gobierno tiene que aliviar a la gente". Sobre la reforma laboral, el sindicalista indicó que "hay cuatro proyectos presentados en el Congreso que no pasan porque tienen mayoría". "Macri lo dice abiertamente. Pero si ganan, la van a querer aprobar. Ahora, se van a comer cada quilombo, van a querer meter la reforma laborar de entrada. Los trabajadores tenemos que tener en claro que la derecha viene por todos los derechos", analizó.

Internas en la CGT y cuestionamientos al kirchnerismo

Respecto a las rispideces dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano no negó que existan, pero sostuvo que no va a haber una separación: "Hay que ver cómo convive el Gobierno también. En la CGT venimos de historias diferentes, nuestro sector fue uno de los que más combatió a la derecha. Hay debate como en todos lados, como hay también en la oposición, que es un quilombo, en el Gobierno y por supuesto en la CGT, pero eso no quiere decir que vayamos a romper".

En cuanto a las críticas de la CGT al oficialismo y la organización de cinco actos diferentes por el 17 de octubre, Moyano esgrimió: "Los compañeros creyeron que había que hacer un acto en Obras reclamando cargos. Nosotros no. Massa está haciendo un esfuerzo para arreglar el quilombo escandaloso que dejó Macri". El secretario general de la Confederación no fue de la partida del acto que organizaron en Obras Sanitarias.

Las críticas a Alberto Fernández por el 17 de octubre

El sindicalista mostró su disconformidad frente a la actitud del presidente por no haber convocado a un solo acto en vez de los cinco distintos, lo que deja a las claras la división dentro del peronismo. "Como Presidente del PJ nacional tendría que haber convocado a un acto", le reclamó.

Respecto al acto en el que estuvo junto al hijo de Cristina Kirchner, Moyano señaló que fue de "apoyo a nuestro Gobierno pero también de reclamos de lo que todavía tiene que ir resolviendo". "Reclamamos que se elimine el Impuesto a las Ganancias. Es una vergüenza que los trabajadores sigan pagando mientras las mineras o las cerealeras cada vez que le quieren aumentar las retenciones pegan el grito en el cielo".

También pidió que el Ejecutivo nacional decrete un aumento por suma fija y anuncie un bono de fin de año "para los trabajadores que no llegan a fin de mes" y que las asignaciones sean universales para todos los trabajadores.

JP/ff