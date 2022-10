El inesperado cruce entre Fernando Iglesias y un ex Soda Stereo: "Me quedo más con los Redondos"

En un particular y sincero diálogo que tuvo lugar en el programa televisivo Solo una vuelta más, conducido por Diego Sehinkman, el diputado Fernando Iglesias expresó sus preferencias musicales ante un ex integrante de la agrupación Soda Stereo, Charly Alberti. Al comparar dicha banda con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el referente de Juntos por el Cambio disparó: "Soda es muy bueno, pero, con perdón, me parece menos original".

"En la polémica de Soda con los Redondos, me quedo más con los Redondos. Porque me parece que tienen un toque originalísimo muy de acá. Soda es muy bueno, pero, con perdón, me parece menos original", se sinceró Iglesias frente al ex baterista de Soda en el programa transmitido por TN.

"Los Redondos tienen un toque más local, una cosa de pizza con fainá muy fuerte", argumentó el diputado, respetuosamente, pero dejando claramente plasmadas sus apreciaciones.

Charly Alberti fue invitado al programa Solo una vuelta más para conversar sobre su nuevo proyecto empresario y la legendaria banda musical que integró, mientras que Iglesias se sumó a la mesa de debate para analizar la actualidad política.

La música: mas allá de "la grieta"

Sin embargo, de forma inesperada, el intercambio se ramificó hacia una discusión de rock y lo llamativo fue que Iglesias expresó su admiración por el grupo liderado por el Indio Solari, públicamente alineado al kirchnerismo. Aparentemente, la sensibilidad musical trascendió la grieta.

Luego Iglesias intentó matizar sus declaraciones y le dedicó palabras severas al Indio: "Me parece una pésima persona y lo mismo pienso de él políticamente".

"Yo creo que Soda tiene muchas cosas de Spinetta. Primero por la amistad y por la gran idolatría de Gustavo con Luis. Quizás lo que hacíamos nosotros podía sonar no tan local, aunque yo no creo eso. Nosotros hicimos temas como Temblor, que es un carnavalito, o Signos, que parece un tango", respondió con serenidad el musico.

Cuando le consultaron al baterista la supuesta rivalidad entre Los Redondos y Soda Stereo, su respuesta le bajó el tono a la polémica: "Desde nuestro lugar nunca sentí como algo malo la rivalidad. También decían que teníamos rivalidad con Los Fabulosos Cadillacs y después con Babasónicos. La realidad es que después nos encontrábamos todos en distintos festivales o íbamos a comer juntos".

"Me parece que la cuestión de la rivalidad son cosas de la gente. Eso del Boca-River aplicado a todo. Tanto en la música como en la política", opinó luego de las declaraciones de Iglesias.

