Facundo Manes: "El gobierno hace crecer la bomba y hay otros que quieren que explote ya"

Facundo Manes, diputado del radicalismo, neurólogo y neurocientífico, fue entrevistado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Opinó sobre la economía del país, apuntó con un duro reclamo a Jaime Durán Barba. "Durán Barba plantea que el candidato ideal tiene que venir de la sociedad civil, parecería que soy el candidato ideal para él, pero cuando le preguntan por mí no me quiere mucho, no sé qué pasa ahí, tiene una disonancia cognitiva" sentenció el líder del espacio Empatía.

La Eneida, la historia de la fundación de Roma, recoge de la mitología romana que los manes eran las almas de los difuntos que purificadas pasaban a ser tenidas como espíritus inmortales, favorables a los vivos, honradas alzando altares en su honor, ¿conocías esta historia? ¿En qué te puede representar?

La conocía pero no tan bien explicada. Representa algo curioso para mí, la pregunta la puedo llevar a que en la vida uno tiene que tener un propósito que sea más grande que uno mismo, en este caso no espero ser el espíritu de los muertos, pero sí colaborar para que mi país deje atrás la decadencia y encare la modernidad, el progreso y el desarrollo. Es equivalente con algo diferente pero que puede significar lo que decías vos de los manes.

Podríamos decir que Illia y Alfonsín son manes, y ojalá Manes algún día sea otro manes.

Illia es muy actual, porque uno de los problemas que yo veo cuando recorro la Argentina y escucho a la sociedad, son los privilegios, y ahí Illia ahí fue un ejemplo. Hay un divorcio hoy entre la élite y el pueblo. El pueblo no llega a fin de mes, aun trabajando es pobre, no tiene sueños ni sensación de prosperidad, los chicos de clase alta se van del país y los de clase baja se van de la democracia, el pueblo tiene inseguridad sobre todo en los conurbanos, no pueden acceder a un trabajo motivador. Y la élite, no solo política, está discutiendo su historia, su poder, sus privilegios, y su manera de seguir en un sistema que solo se cuida a sí mismo y dejó de cuidar a la sociedad. No estoy en contra de la política y la institución, estoy en contra de las instituciones que son el principal obstáculo para transformar la Argentina.

Facundo Manes: “La interna del PRO me supera”

¿Cómo tomaste el video de JxC donde se hace referencia al estallido de una bomba económica y la palabra bomba en el comunicado oficial? ¿Le cabe al lenguaje per formativo que termina produciendo lo que dice o que pudo haber sido irresponsable?

Hay dos posiciones políticas que están dañando el futuro de la Argentina.

La actual gestión de Massa y el gobierno kirchnerista, que solo procrastina y busca que la bomba le explote al próximo gobierno. Están dejando crecer una bomba económica, social y educativa, con el objetivo irresponsable de no aparecer como parte de la explosión. Y solo aumentan los costos que tendremos que asumir todos los argentinos en un futuro muy cercano, por la política de seguir comprando tiempo perdido.

Como dice Marina dal Poggetto, están sacando conejos de la galera pero se le acaban, y están tratando de poner curitas a heridas grandes y eso no alcanza.

Y hay otro sector que quiere que esto explote ya, para que el peronismo pague los errores de una vez por todas. Mi posición acá es que no se dan cuenta que precipitar una crisis, no solo afectaría al peronismo, sino que la pagaremos una vez más todos los argentinos. Pensar que la crisis ordena es un problema enorme en una sociedad cada vez más fragmentada.

Hay otra posibilidad, que es convocar una tercera vía que apueste a desactivar la bomba a tiempo, que no la explote por ser partidarios, ni observar mansos como este gobierno que se la dejan de regalo al prójimo. Pero esa tercera vía requiere de diálogo, consenso y estadistas, que no veo muchos en la Argentina de hoy.

¿No hay posibilidad de que no haya una bomba? ¿La palabra bomba describe una situación que puede ser evitada?

Y sí, hay una situación de que se llegue utilizando la brecha, pero es pan para hoy y hambre para mañana para el país. Estoy preocupado porque no hay sensatez.

El gobierno puede llegar sin que explote la bomba, pero un costo enorme para el próximo gobierno que será de todos los argentino. Nos preocupa a todos, sobre todo la falta de diálogo, es decir el congreso está bloqueado, el poder ejecutivo avasalla el poder judicial. Con un país tan dividido y bloqueado políticamente no hay futuro económico posible, y no veo una posibilidad inmediata de solucionar esto, así que tendremos que trabajar mucho.

Lilita Carrió confirmó que va por la presidencia: "En la Coalición Cívica va a haber candidata y voy a ser yo"

Ayer Elisa Carrió adelantó que será precandidata a la presidencia, ¿Cuánto beneficia a la coalición que en las PASO los votos que cada uno obtenga terminen siendo muy fragmentados?

Hablando de la coalición opositora, creo que el rol de esa coalición es entender que no estamos en 2015 y que ocho años después no podemos ofrecer lo mismo, básicamente anti kirchnerismo. Somos feroces críticos del kirchnerismo, porque llevó el país al desastre después de gobernar durante 16 años.

Tenemos que entender, desde la coalición opositora al kirchnerismo, que somos los servidores de la república, no los salvadores, y comprender que la gente no es sonsa y que desconfía de la política y las instituciones.

Si la coalición opositora no toma consciencia, no nos sorprendamos si llegamos a perder las próximas elecciones. No nos olvidemos de aquella frase que mantiene plena vigencia: “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. La sociedad está muy enojada, y la política está más interesada en las fotos y la candidatura que en entender a la gente.

Y la novela de la coalición opositora no nos deja atraer nuevos votantes, estamos girando sobre los votantes históricos y con las internas achicamos la coalición.

A fines del año pasado el radicalismo parecía estar envalentonado en competir por la presidencia, ¿Hay un desinfle del radicalismo dentro de JxC? ¿Y un volver a crecer de los candidatos del PRO como si fueran JxC?

No, en nuestro caso no hay decaimiento, al contrario. Nosotros recorremos el país, casi sin fotógrafos porque a la gente no le gusta.

El radicalismo, en parte gracias a Alfredo Cornejo, que convocó a nuevas figuras, como nosotros en la Provincia de Buenos Aires y Carolina Losada en Santa Fe, en esa elección (2021) se le ganó al Frente de Todos. Si uno toma los datos de esa elección, casi la mitad de los votos fueron de líderes radicales, hubo un resurgir del radicalismo que está intacto. Pero no alcanza con el radicalismo, hay que convocar a los peronistas, a los votantes del PRO, a los desencantados de la política y del kirchnerismo.

Hay un radicalismo que quiere renovarse, incorporar gente, nuevas ideas y hablarles a los jóvenes. Los partidos que no se renuevan no tienen el derecho divino de existir. Ampliaremos esa base electoral para ganar y transformar la argentina, porque acá se ganó pero no se amplió el país

¿Serás precandidato a presidente en las PASO?

Estoy acá hasta el final, no es momento de hablar de candidatura porque la gente la está pasando mal y está desconectada de la política. Pero estamos trabajando con muchos dirigentes, con empresarios, con pymes, con gente de la sociedad civil, estamos construyendo un espacio que va hasta el final.

Alfredo Cornejo anunció su candidatura y crece la tensión de Juntos por el Cambio en Mendoza

Alejandro Gomel: ¿Por este camino cree que JxC puede perder?

No podemos ir con el mismo mensaje que en 2015, debemos proponer unir a los argentinos. El principal problema es la división de la elite, porque el pueblo está unido. Fíjense lo que pasó en las calles cuando ganó la selección, el pueblo no tiene problemas étnicos, raciales, religiosos o amenazas bélicas, lo que está dividido es la elite que se aprovecha de la grieta para sacar réditos.

El principal objetivo de un liderazgo hoy es unir, necesitamos liderazgos que unan y gobiernen con orden y esperanza.

La coalición opositora tiene que tener otro mensaje e iniciativa, para hacer lo mismo que en 2021, que fue expandir el país, volver a los sectores populares y a los desencantados de Cambiemos, hablarle a los jóvenes y a quienes no creen en nada.

¿Se entiende esto como un mensaje a Patricia Bullrich? ¿Liderazgos como el de ella dividen?

El problema es que hablamos de personas, hay que hablar de ideas. En Argentina necesitamos una visión de país.

De Gaulle preguntó a los franceses ¿cuál es la idea de Francia? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la idea de Argentina? ¿Cómo vamos a aprovechar la posibilidad que tenemos para prosperar en la próxima década con la minería, con la energía, con el agro, con el turismo, con la manufactura, con la pesca, con la forestación, con la economía del conocimiento y la salud? ¿Cómo vamos a utilizar esa década en caso de que destrabemos la política y tengamos prosperidad económica para hacer una revolución educativa, científica y tecnológica que nos de bienestar por los próximos 50 años? Si destrabamos la política podemos tener diez años de prosperidad, pero en esos diez años tenemos que aprovechar a hacer una revolución científica y tecnológica que nos de capacidad de generar valor agregado y riqueza por los próximos 50 años.

Y en lugar de discutir eso estamos discutiendo novelas, este año la gente va a demandar ideas y una idea de país, y en eso estamos abocados.

Tras las disculpas de Florencia Arietto, Patricia Bullrich reafirmó su postura: "Si soy presidenta, el orden va a ser la regla"

Una crítica a Jaime Durán Barba

Jaime Durán Barba siempre dice que en ninguna parte del mundo ganó un partido, una coalición o un candidato que propusiera ajuste, que todos los candidatos que han ganado siempre crearon esperanza y propusieron bienestar. Que JxC confunde el triunfo de Giorgia Meloni, Trump o Bolsonaro en su momento, como un crecimiento de la derecha, pero no es una derecha económica, sino casi populista, y lo que ellos proponían era mejora de los sectores más postergados. ¿Es posible que parte de esa autocrítica que vos realizas, de tener cuidado con proponer lo mismo pero más rápido porque en lugar de ganar perdamos las elecciones, tenga que ver con eso?

Muy buena reflexión, porque la promesa de caos y sacrificio contrasta con la promesa irresponsable e infundada del gobierno de orden y esperanza. El gobierno está tratando de posponer la bomba para que explote en el próximo gobierno y sin embargo habla de orden y esperanza, y muchos pueden entender que la coalición opositora es caos y sacrificio. Hoy el sacrificio debe hacerlo la política y los privilegiados de siempre. Ojo con ese mensaje porque los irresponsables de siempre nos pueden hablar de orden y esperanza, y justamente no son ellos quienes pueden dar eso. Durán Barba me interesa porque, yo lo leo, y su posición es que el candidato todavía no apareció, que ese candidato viene de la sociedad civil y que la política tradicional es antigua en el mundo, parecería que soy el candidato ideal para él, pero cuando le preguntan por mí no me quiere mucho, no sé qué pasa ahí, tiene una disonancia cognitiva".

Hay dos nuevos candidatos que se ajustan a su descripción, que no vienen de la política tradicional, Milei, que es un antisistema y yo. Preguntale a Durán Barba que pasa con Manes y si soy el candidato ideal para él o no.

Jaime Duran Barba pronosticó que Javier Milei no hará una buena elección: "Se anticipó"

Me parece muy buena síntesis “caos y sacrificio versus orden y esperanza”. Claramente si se terminaran planteando así las propuestas de las dos coaliciones es muy difícil que caos y sacrificio gane. Es una buena advertencia en ese sentido.

Para cerrar, quiero decir que estuve en Londres hablando con inversores y gente muy influyente en la economía europea, y hay un interés muy grande en argentina pero el problema es la política. Ellos ven con interés a los líderes emergentes porque no creen que la política tradicional vaya a solucionar el problema, no solo de Argentina sino, el de América Latina.

Lo interesante es que me reuní con uno de los economistas más influyentes del mundo, Ha-Joon Chang, que plantea que el neoliberalismo es del pasado y que logró una desigualdad total, es decir un porcentaje mínimo de la población con una riqueza parecida al 60% o 70% de la población. O sea que nosotros tenemos que hacer una coalición pro mercado, con instituciones fuertes y políticas a largo plazo, pero también tenemos que tener un estado que hoy está colapsado, que hoy está colapsado, que sea inteligente y dinámico. En la Argentina todavía estamos discutiendo ideas viejas. Yo soy pro mercado y capitalista pero creo en el Estado para que sea dinámico e inteligente. En Argentina tenemos que hablar sobre cómo combatimos la desigualdad.

MVB FM