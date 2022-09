Emiliano Yacobitti: "El radicalismo se dejó usar por Macri"

Emiliano Yacobitti, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, se refirió a las PASO. "Sirve para que muchos decidan entrar a la política mediante el radicalismo, como Martín Tetaz o Lousteau". Además, en dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), subrayó que no descarta que "Lousteau va ser candidato de un frente político en la Ciudad, no sólo del radicalismo".

¿El radicalismo y Juntos por el Cambio van a apoyar la Ley de Presupuesto, aprendiendo que la última vez el presupuesto no fue afortunado o porque esta vez el mismo es mucho mejor?

Para empezar, nosotros no decidimos todavía qué vamos a hacer con el presupuesto, solo dejé en claro en las redes que las variables macro que tienen son muchos mejores que las del anterior, que terminó sin la aprobación en el Congreso, que eso nos permite pensar que podríamos votar el presupuesto en general.

Nuestro espacio político no va a votar los blanqueos, porque nos parece que es una falta de respeto para quienes cumplen con las reglas. Pero si es cierto que las metas inflacionarias están más cerca, creo que la inflación va ser más alta, pero como variable macro son aceptables como para poder discutir tema por tema.

¿Se podría decir que en evolución el radicalismo está construyendo la nueva capa de líderes radicales?

Una de las nuevas capas, seguro. En el bloque Evolución la mitad son hombres y la otra mitad mujeres. Y todos tienen vocación de disputar en el Ejecutivo. Junto con el nuevo liderazgo que se sumó con Facundo Manes.

El radicalismo entendió que las PASO era una herramienta que tenía que utilizar hacia adentro, y no sólo para afuera. De Juntos por el Cambio el que aporta la mayor cantidad de caras nuevas en los distritos es el radicalismo, y particularmente, Evolución.

¿Qué proyección le ves a eso? ¿Es pensable otra vez el radicalismo gobernando el país en un futuro no tan lejano?

El radicalismo gobierna tres provincias: en Jujuy, en Corrientes y en Mendoza. Nos hacía falta ser más fuerte en el centro del país y hoy tenemos excelentes candidatos: Rodrigo De Loredo es el mejor para gobernar de Córdoba; Maxi Pullaro en Santa Fe. Son competitivos electoralmente.

Tienen una buena performance para las próximas elecciones y eso es porque hace bastante tiempo, hay una generación de radicales que terminó con los acuerdos cerrados y que los candidatos los decida la gente en las PASO. Y esto sirve para que muchos decidan entrar a la política mediante el radicalismo, como Martín Tetaz o Lousteau, pero también para muchos radicales que venía trabajando hace mucho tiempo pero no tenían mucha visualización pública, se puedan hacer ver.

¿Mauricio Macri dijo que Jorge Macri era un buen candidato para la Ciudad, de esta manera estaba orientando la interna del PRO y que su candidato no va a ser Lousteau, como se suponía en un principio?

Lousteau seguramente va a competir con Jorge Macri o con el candidato que proponga el PRO. Lo que sí va a pasar es que las listas van a ser cruzadas, tanto a nivel provincial como nacional. No me imagino, dentro de nuestro frente político, listas por partidos. Van a ser cruzadas, gente del PRO y del radicalismo. No descarto que Lousteau va ser candidato de un frente político en la Ciudad, no va a ser sólo del radicalismo.

Así como se podía pensar que Mauricio Macri era, para el radicalismo, una especie de "pastilla fea" que tenia que tragar para recuperarse en el futuro, ¿se podría decir que Macri usó el radicalismo pero ahora el radicalismo, en esta fusión, va a terminar comiéndose al PRO?

Creo que el radicalismo va a tener mucho más protagonismo dentro de Juntos por el Cambio. En realidad, el radicalismo se dejó usar por Macri, no dio las peleas que tenía que dar porque eligió una situación de comodidad: cuando en el 2017 aceptamos que no podía haber PASO en la Ciudad o que no se podía competir a Macri en el 2019.

Puede que sea una intención equivocada de Macri, pero la responsabilidad es de los radicales que conducían que permitieron que eso pasara.

¿Te parece correcta la lectura de que el radicalismo usó la candidatura de una persona como Macri, que en su momento era popular, para reoxigenar el radicalismo?

Juntos por el Cambio fue muy positivo para el radicalismo porque volvió a reordenar la política, veníamos de una elección donde Cristina había sacado 40 puntos al segundo, eso tenía a toda la oposición atomizada.

Para nosotros era importante que Macri haya competido en las PASO del 2019. Por ejemplo, supongamos que Macri le ganaba a Lousteau, habría muchos votos que no querían irse al Frente para la Victoria pero que tampoco querían la continuidad del mismo Juntos por el Cambio.

Eso hubiese tenido una válvula de escape que no sea posicionar a Alberto Fernández entre las PASO y las generales, como pasó, y lo que eso desencadenó en la economía. Fue un error estratégico de Macri no aceptar que haya competencia. Por otro lado si tenés una colación tenés que aceptar las reglas del juego, cuando te conviene y cuando no.

Si no hubiese habido PASO ninguno de los estos dirigentes que te mencioné se hubiera acercado al radicalismo porque nadie lo va a hacer si cree que la elección de los candidatos la van a hacer cinco vivos con una birome porque hace más tiempo que están en el radicalismo. Nosotros vamos a ser los primeros en defender las PASO ahora y para siempre.

¿Qué posibilidades hay que la modificación de la cantidad de miembros de la Corte se apruebe en Diputados? ¿Y al respecto de la eliminación de las PASO, y en ese caso cuál sería la estrategia de Juntos por el Cambio?

Para la ampliación de la Corte se les va complicar al oficialismo juntar los votos en Diputados, pero para las PASO pueden llegar. En la Ciudad de Buenos Aires lo define la Ciudad, ahí tenés varias alternativas. Que saquen las PASO a nivel nacional no quiere decir que te las saquen en la Ciudad. Y los otros cargos seguramente va a haber alguna interna abierta o algo por el estilo.

¿En Juntos por el Cambio están pensando en hacer una interna en la que puedan votar todos, excepto los que estén afiliados al partido opositor?

Sí, la propuesta es que puedan participar todos los afiliados de los partidos Juntos para el Cambio y los que no, vas a tener un padrón muy grande. Pero somos conscientes que lo principal de las internas es que sean obligatorias y simultáneas.

¿Por qué alrededor tuyo hay versiones de persona controversial?

A mi no me parece que sea así, toda mi vida que hice política dí la cara y me hice cargo de lo que hago. Siempre hay gente que te quiere y que no en política. Si vos tenés esa visión estaría bueno que nos juntemos y lo hablemos bien.

