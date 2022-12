De la TV al PRO, pasando por el radicalismo: la relación de Pinky con la política

Lidia Elsa Satragno, mejor conocida como Pinky, fue un emblema de la televisión argentina, en donde fue pionera del formato del periodismo televisivo, y protagonizó el traspaso, allá por el 1 de mayo de 1980, de la televisión blanco y negra a la televisión color en Argentina, cuando se inauguró Argentina Televisora Color, ATC. Falleció a sus 87 años.

Sin embargo, además de ser modelo, artista, conductora de televisión, locutora radial, presentadora de espectáculos internacionales, periodista y mamá, Pinky, tuvo un paso por la política en distintos cargos, primero vinculados con el radicalismo y luego con el PRO de Macri en territorio bonaerense. Nació el 11 de noviembre de 1935 en San Justo, provincia de Buenos Aires, cabecera del partido de La Matanza, donde ella nunca quiso al peronismo y donde intentó ser intendenta en 1999.

Pinky, la conductora que llenó de color la televisión argentina

Comienzos en la política junto a Terragno

Según su propio testimonio, siempre tuvo interés por la política, y desde el principio acompañó a Rodolfo Terragno, de quien fue amiga personal, participando activamente en sus diversas campañas. Según Pinky, desde los once años que le apasionó política.

Se inició en esa carrera a partir de 1995, a través de su amistad de larga data con Terragno, entonces presidente de la Unión Cívica Radical. En 1999 se postuló por la Alianza como candidata a intendenta del partido bonaerense de La Matanza.

Al principio, las lecturas iniciales de boca de urna la daban por ganadora, pero finalmente perdió ante Alberto Balestrini, quien luego fuera también compañero de fórmula de Daniel Scioli como gobernador de la provincia. Pinky dijo que a Scioli le tiene mucho aprecio desde antes que se iniciara en la política.

“Fue raro. Tuvimos fiscales jóvenes que estaban con nosotros que los sacaron a punta de pistola”, dijo años después la presentadora de televisión, y añadía que “la cúpula del radicalismo” nunca quiso que ella ganara. Además, definía a Raúl Alfonsín como “un estorbo” para la UCR.

Fue Secretaria de Promoción y Acción Social en el gobierno de De la Rúa

Luego, en el 2000, Pinky (apodada así por su colega Trudy Tinky Tomis, por su piel rosada) tuvo a su cargo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la Secretaría de Promoción y Acción Social.

En ese rol, se la recordó por recuperar el Parque Sarmiento para la Ciudad de Buenos Aires, mejorar todos los Parques con Polideportivos, crear la Guardería del Parque de la Ciudad y poner en funcionamiento la Fuente de Aguas Danzantes. Además, realizó el Campeonato de fútbol Intervillas y dio gran impulso al voluntariado.

Asimismo, creó la radio La Tercera del geriátrico de Necochea y la Escuela de Fútbol (con el apoyo de la AFA), la Escuela de Atletismo, preparó el llamado a licitación de comidas, y el llamado a licitación de hoteles desde la misma.

El vínculo con la familia Macri y su rol como Diputada Nacional

Luego de su cargo en el ejecutivo, en 2007 volvió a presentarse como candidata a diputada bonaerense como parte de la lista de PRO, que apoyaba a Mauricio Macri. Aceptó ese ofrecimiento porque los Macri son amigos suyos “de toda la vida”, especialmente el ministro de gobierno porteño Jorge Macri. Conocía a su padre Tonino, y a su hermano Franco (padre de Mauricio), contemporáneos de Pinky.

En aquel entonces, explicaba que “de alguna manera es volver a mi San Justo, a mi Matanza”. "Cuando hice la campaña de Matanza no tenía prácticamente ningún tipo de ayuda y cuando me gasté mi propio dinero, recurrí a algún amigo y ellos (familia Macri) respondieron de inmediato sin preguntarme nada ni poner ninguna condición.

El 3 de diciembre de 2009, por ser la legisladora de mayor edad de la Cámara de Diputados, presidió la sesión preparatoria en la que se tomó juramento a los diputados electos en las elecciones del 28 de junio de aquel año.

Homenaje en el Senado

Años después, ya alejada de la política, en 2019, fue homenajeada con la máxima mención de honor del Senado “Domingo Faustino Sarmiento”.

“Esta casa me trae muchos recuerdos, he frecuentado sus salones, he frecuentado sus diferentes ámbitos. Tengo buenos y pésimos recuerdos. Prefiero quedarme con los buenos en la noche de hoy que estoy rodeada de amigos”, dijo en ese homenaje.

“La política es la es la única forma que hay de hacer y es tan necesario en Argentina empezar a hacer. Espero que todas esas sombras que no vemos en este momento, que se estarán deslizando por las paredes y el techo influyan sobre los mas jóvenes que están vivos para que cambie su destino despiadado”, agregaba.

Y hacía referencia a Sarmiento: “Todos saben que soy belgraniana, pero tengo algunas pasiones que comparto con quien en la distancia, sin saberlo, sin haber sabido nunca quien era yo, está Sarmiento. Una figura para todos los chicos en la escuela, para los adolescentes menos en este país mío, tan querido, se repite el desdibuje, se deja de pensar en el hombre valioso porque los argentinos nos dispersamos en tonterías”.

Al preguntarse qué compartía ella con Sarmiento no dudó, puso énfasis en la respuesta: “el periodismo, si no, no estaría sentada aquí”. Hizo una pausa y agregó: la política y los bosques de Palermo, donde viví como cincuenta años” e ironizó, “no habrá creado la bandera pero los bosques de Palermo fue formidable…”

“A Sarmiento le toco vivir tiempos mas duros que los nuestros. Sí, hay, infortunadamente tiempos más duros que los nuestros, la del siglo XIX esa sí que era grieta, mas que una grieta, un boquete que no se daba en twitter o con operaciones de prensa, quien pensaba distinto le cortaban la cabeza, y a otra cosa mariposa. Sin embargo, en el barro, en medio de la mugre de la sangre, había un ser argentino que miraba las estrellas cuando todos se mataban para quedarse con una vaquita de mas o de menos, él soñaba con crear un observatorio en Córdoba, con unir al país con el ferrocarril y el telégrafo. Se lo propuso y lo hizo”.

Pinky volvió a la TV en el 2019 por la TV Pública para conducir un programa junto a su sobrina Kari Araujo Memorias desordenadas, un ciclo de entrevistas, material inédito, singulares anécdotas e invitados especiales de la gran Pinky. Gastón Satragno, su hijo, manifestó: “Cuando comenzamos el programa, nosotros esperábamos que resultase de otra manera. Mi mama cuando armamos todo estaba en otras condiciones”.

jd / ds