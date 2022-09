El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, propuso que en lugar de dolarizar la economía argentina, ir hacía una convertibilidad con el Real de Brasil y "sepultar el peso definitivamente". Aseguró que esto "terminaría con la inflación en Argentina". Por otro lado, afirmó: "Alberto Fernández es un testaferro político incompetente de Cristina Kirchner".

"No hay lugar a gradualismo. Más que shock me gusta la palabra disrupción", expresó el legislador radical. En ese momento, Luis Novaresio, el conductor del programa +Entrevistas que se emite por LN+, le consultó sobre la posibilidad de dolarizar.

A lo que Tetaz comentó: "Es una posibilidad, celebro la gente que propone posibilidades. Pero hay mejores que dolarizar. Por ejemplo, la convertibilidad con el Real de Brasil. Ir a una convertibilidad con Brasil en vez de Estados Unidos es un sistema que terminaría con la inflación en Argentina y que podría durar muchísimos años".

"Es fascismo": Martín Tetaz cruzó al kirchnerismo por querer expulsarlo de dos instituciones de La Plata

"No necesariamente un uno a uno, porque hoy un real sale sesenta pesos. Tendría que tener una convertibilidad, pero en esta disrupción que estoy planteando es un buen momento para sepultar el peso definitivamente y arrancar con una nueva moneda que arranque con alguna paridad con el Real y que se mantenga por ley", dijo.

Asimismo, explicó cuáles serían los cambios con la convertibilidad de Domingo Cavallo: "Aprendimos de la convertibilidad de los 90 qué cosas no funcionaron. Las podemos cambiar ahora, que tenga más flexibilidad para apreciar la moneda cuando le va un poco mejor. Y al ser con Brasil nos deja blindados porque si Brasil devalúa estamos con la misma moneda y no pasa lo del 99 que Brasil devaluó mucho y nosotros no podíamos porque estábamos en la convertibilidad con el dólar. Las empresas se fueron de Argentina y no paramos más la recesión. Eso no hubiese pasado si la convertibilidad la hubiésemos tenido con Brasil en vez de Estados Unidos".

Tetaz: "Alberto Fernández es un testaferro político incompetente de Cristina Kirchner"

El diputado de Juntos por el Cambio también criticó al Gobierno nacional y en particular al presidente Alberto Fernández sobre el que afirmó "es un testaferro político incompetente de Cristina Kirchner"

"El oficialismo ha convertido al Estado en una cosa absolutamente inútil. Estamos gobernados por un equipo de gente muy incapaz para gestionar. Alberto Fernández no tiene capacidad para gestionar por sí mismo".

En esa línea, agregó: "La novela de este Gobierno es la de un testaferro político que discute con el dueño de su capital político para ver cómo lo gestiona y que tiene una incapacidad total para hacer cualquier cosa".

Martín Tetaz: "Estoy más cerca de un Alfredo Cornejo que de un Gerardo Morales"

"Alberto Fernández siempre fue un lobista, pero nunca tuvo capacidad para armar nada en su trayectoria política, ni la comisión directiva de un club. Entonces, Cristina pensó que él podía ser un buen testaferro político, pero se equivocó, porque es muy incompetente. El capital político que le entregó Cristina, lo está administrando mal", opinó Tetaz.

También tocó el tema del diálogo entre oficialismo y oposición sobre el que Alberto Fernández "tuvo la oportunidad de independizarse" de Cristina "allá por el principio de la pandemia" pero "la desperdició al romper el diálogo político que ahora reclama con la oposición".

"Tuvo a la oposición dialogando con él porque la salud de la población estaba por encima, en esa área no había grieta. Por eso, hubo diálogo franco, directo y de colaboración. Pero eligió echarlos de la mesa de diálogo. Cuando Alberto le robó la coparticipación de la Ciudad a Larreta, generó la ruptura de ese diálogo", señaló el diputado.

Qué dijo Tetaz sobre el atentado a Cristina Kirchner

Finalmente, habló sobre el atentado contra Cristina Kirchner. Novaresio le preguntó si el intento de asesinato a la vicepresidenta "pudo haber sido armado con intención política". "Tengo muchas dudas, no lo sé. No puedo asegurar ni una cosa ni la otra", respondió Tetaz.

"¿Pueden ser tres tarados mentales que creyeron que se iban a convertir en San Martín? Puede ser. Me hace dudar que esté armado porque si lo quieren hacer verosímil, por lo menos hacen que ella se asuste, se meta en un auto", expresó.

Martín Tetaz: "Juntos por el Cambio deberá explorar una alianza con Milei en las próximas elecciones"

Sin embargo, agregó: "Cuando uno mira el accionar de la custodia, uno sospecha. Qué raro que no hizo nada antes ni después. Eso torna verosímiles algunas de las especulaciones. ¿Por qué el tirador, que aparece en videos donde aparentemente sabe cargar el arma bien, no la carga?".

"La manipulación que quiso hacer el Gobierno ayuda a este tipo de especulaciones", señaló y concluyó: "Me cuesta creer que Cristina estuviera al tanto de lo que estaba pasando, pero no sé cuál es su reserva moral".

