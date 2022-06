Martín Tetaz: "El presidente del Banco Central es un testaferro político del Presidente y Alberto de Cristina Kirchner"

El diputado radical Martín Tetaz cuestionó la política económica del gobierno y sostuvo que si no realiza un giro de 180 grados "el panorama se va a deteriorar cada vez más", cuando aún resta más de un año de las elecciones 2023.

En diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio, el legislador tocó temas coyunturales como la falta de gasoil y analizó el mercado monetario nacional.

“El mercado monetario está descolocado por el exceso de emisión y la desconfianza de la moneda y en quien firma el pagaré. Hoy, en la práctica, el presidente del Banco Central es una especie de testaferro político del Presidente de la Nación y él de Cristina Kirchner", polemizó.

Luego, sostuvo que la administración nacional no puede llegar al 2023 con "un plan aguantar" y habló de girar radicalmente la ejecución del rumbo económico. "Si el gobierno no vira 180 grados en su política económica, el panorama se va a deteriorar cada vez más. Y no le quedan tres meses, le queda más de un año", dijo Tetaz.

El contexto por la falta de gasoil que genera protestas por el desabastecimiento y su encarecimiento, sumado a la disparada de este lunes del dólar blue, conforman parte de las problemáticas más urgentes del gobierno. A esto se suman la inflación y la caída en el poder adquisitivo.

Tetaz habló de la falta de gasoil

Para el economista y diputado de Juntos por el Cambio, “el gobierno no tiene una política energética, perdió dos años paveando”, lo que derivó en la dilatación en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que busca autoabastecer al país en los próximos años pero que no avanza en su puesta a punto.

"Cada problema en un sector económico es porque hubo un toqueteo del gobierno", dijo sobre la intervención estatal. “Es muy difícil pedirle a alguien que invierta y haga una actividad productiva en un contexto de una incertidumbre creciente", analizó.

Miguel Pesce defendió el cepo "optimizado": "Esto evita que vayamos a una devaluación brusca"

En la noche de este lunes, un camionero murió luego de accidentarse al ser apedreado por los transportistas que bloqueaban la ruta. Se trata de Guillermo Andrés Jara, que no se adhirió y fue atacado.

“Hoy es un camionero muerto, mañana va a ser un piquetero, esto va a terminar siempre mal”, dijo Tetaz al respecto.

