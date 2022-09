El economista y dirigente político, Martín Tetaz, enfatizó que "la Provincia de Buenos Aires es uno de los distritos peores gestionados del país". También dijo que tiene "más dudas que antes" por el intento de asesinato a la vicepresidenta. "Estoy más cerca de un Alfredo Cornejo que de un Gerardo Morales", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Esta aplicación que le ofreciste a la Provincia de Buenos Aires, siendo diputado por la Ciudad, ¿indica que vas a ser candidato a gobernador bonaerense?

Nosotros estamos recorriendo varios distritos de todo el país. Estuve en Tucumán, Córdoba y en la Provincia de Buenos Aires. En una de esas recorridas que hicimos con Graciela Ocaña fuimos a visitar hospitales en Morón y vimos gente que estaba con la silla plegable y la frazada, haciendo la cola toda la noche para sacar turno.

Hice una reunión con desarrolladores y en 15 días prepararon una aplicación para resolver eso. No se puede entender cómo el Gobierno no pudo hacerlo.

La Provincia de Buenos Aires es uno de los distritos peores gestionados del país, donde más cambios hay que hacer y hay una batalla electoral crucial si queremos transformar la Argentina el año que viene. Eso no quiere decir que voy a ser candidato porque es pronto para eso. Pero es llamativo que nadie lo critica a Axel Kicillof, como le pasó en su momento a Daniel Scioli. Parece que está bajo el paraguas de los escándalos nacionales y la saca más barata.

Lo mismo sucede en la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que lo Nacional se lleva todo. ¿Se podría decir que los diputados de Evolución son la verdadera revolución del radicalismo?

En primer lugar, cuando se da el debate en el mundo sobre temas económicos, el triunfo más grande del capitalismo por encima del socialismo es que nunca vas a encontrar muros del lado capitalista cayéndose para el lado socialista. Sí hay que mejorar los servicios públicos de la Ciudad, pero nunca vas a encontrar gente de Capital que se va a atender a Provincia, es al revés. Acá hay un mecanismo distinto, la gente no necesita pasarse toda la noche para tener un turno.

Con respecto al espacio Evolución, hay una actitud distinta, transformadora. Queremos ser partícipes de un cambio. Hay un radicalismo tradicional que está más cómodo como acompañante u opositor. Pero nosotros no estamos cómodos como opositores, queremos transformar la política.

Su postura sobre el ataque a la vicepresidenta

Habiendo pasado varios días del atentado a Cristina Kirchner, ¿seguís pensado lo mismo?

Tengo más dudas que antes sobre lo que pasó. Está la Justicia investigando y hay muchas cosas que son insólitas, empezando por la actuación de la custodia, que fue lo que más de desconcertó en su momento.

Es cierto que ha pasado en otras partes del mundo, como el caso de Jair Bolsonaro. Pero sorprende lo que pasó después, sin aplicar un protocolo seguro, lo del celular y la improvisación muy burda de la banda. Va a estar más claro qué fue lo que pasó cuando la Justicia avance.

Lo que más dudas me generó fue que muy rápido el Gobierno quiso sacar el jugo político del atentado. Y encima lo hizo buscando culpables en la oposición y en los medios, usando mal el concepto de los discursos de odio. Al principio estuve solo y enfrenté el costo, pero ahora sé que es bastante generalizada esa idea.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner

La interna de Juntos por el Cambio entre halcones y palomas

Hay una idea de que los radicales son más contemplativos con el peronismo. ¿Tenés puntos de contacto con los halcones del PRO y con Mauricio Macri?

Hay muchísimos puntos de contacto, por eso somos Juntos por el Cambio. No llegué a ser diputado como radical, sino por ser parte de Juntos. Lo que votó al gente y te dice en la calle es que estemos unidos y no peleados. tengo cercanía con los líderes de los espacios políticos, más allá de ser halcones o palomas. Tengo una excelente relación con María Eugenia Vidal, con Graciela Ocaña y Margarita Stolbizer.

También pongo en valor a Mauricio Macri y lo hice cuando muchos lo cuestionaban. Tenemos que estar juntos porque no nos sobra nada y hay gente muy valiosa en el espacio.

Ayer entrevistamos a Federico Pinedo y él decía que este es el momento para los halcones. ¿Coincidís con esa idea?

Soy más pragmático. El discurso de halcones y palomas lo entiendo como categoría analítica, pero lo que hay que juzgar es el pragmatismo. Lo importante es que las cosas se hagan y conseguir resultados. Pasó con Domingo Cavallo cuando paró la inflación con la convertibilidad. Lo mismo pasó con Dante Caputo cuando consiguió la paz con Chile.

Al estar más lejos de la elección la gente prioriza posturas duras, pero cuanto te vas acercando se busca la gestión. Por ejemplo, Alfredo Cornejo ha sido un gobernador exitoso en Mendoza, se animó a cambiar las reglas educativas y me saco el sombrero por eso. No se trata de estar del lado de los halcones o de las palomas.

Quienes están del lado de las palomas te pueden decir que, para que las cosas se hagan, hay que ser una paloma. Pero coincido que Cornejo es una persona destacada por su eficiencia y tiene una mirada ideológica más cercana a la derecha, cuando el sector del radicalismo de Gerardo Morales y Facundo Manes tiene otra visión.

Estoy más cerca de un Alfredo Cornejo que de un Gerardo Morales. Pero nadie le puede negar a Morales que haya sido un halcón en Jujuy, él fue el que enfrentó a Milagro Sala, en una provincia que estaba tomada y dinamitada. También hay circunstancias donde tenés que ser más halcón y en otras menos. Por ejemplo, en la discusión del presupuesto fuimos halcones porque era la única manera de imponer algunas cosas que queríamos.

Luego, si ganamos en el 2023, vamos a tener que negociar de otra manera. Que seas firme en una posición y tengas claro a dónde ir no sé si es de halcón o paloma, pero no comparto que sean peyorativos con las palomas. También es bueno que no se sepa mucho para no ser tan previsibles estratégicamente.

